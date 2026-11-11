https://1prime.ru/20261111/dvizhenie-875112129.html
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили - 11.11.2026, ПРАЙМ
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение длилось около 20 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:39+0300
2026-11-11T13:39+0300
2026-11-11T13:39+0300
бизнес
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение длилось около 20 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 12.42 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после 20 минут перекрытия
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение длилось около 20 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 12.42 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.