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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили - 11.11.2026, ПРАЙМ

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение длилось около 20 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:39+0300

2026-11-11T13:39+0300

2026-11-11T13:39+0300

бизнес

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение длилось около 20 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Сообщение о перекрытии движения поступило в 12.42 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

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