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В Египте рассказали о работе над увеличением числа авиарейсов с Россией

В Египте рассказали о работе над увеличением числа авиарейсов с Россией - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Египте рассказали о работе над увеличением числа авиарейсов с Россией

Египет работает над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей воздушного сообщения с Россией на фоне роста потока российских туристов, заявил РИА... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:18+0300

2026-11-11T09:18+0300

2026-11-11T09:18+0300

туризм

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КАИР, 11 ноя - ПРАЙМ. Египет работает над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей воздушного сообщения с Россией на фоне роста потока российских туристов, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи. "Мы активно работаем сейчас и будем продолжать работать в будущем над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей авиасообщения между двумя странами, чтобы обеспечить прием растущего потока туристов и способствовать его дальнейшему увеличению", - сказал РИА Новости Фатхи. "Египет всегда рад российским туристам и высоко ценит их большое доверие к разнообразным и уникальным туристическим возможностям, которые предлагают египетские курорты и туристические направления", - отметил министр. В августе Росавиация открыла российским авиакомпаниям возможность выполнять регулярные и чартерные рейсы в международные аэропорты Борг-эль-Араб, обслуживающий Александрию, и Эль-Аламейн на средиземноморском побережье Египта. Это позволило расширить доступ российских туристов к курортам северного побережья страны. В сентябре начались прямые чартерные полеты из Москвы в Эль-Аламейн.

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туризм, бизнес, россия, египет, москва, росавиация