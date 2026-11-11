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Экс-премьер Словакии оценил последствия отказа от российских энергоресурсов - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Экс-премьер Словакии оценил последствия отказа от российских энергоресурсов
Экс-премьер Словакии оценил последствия отказа от российских энергоресурсов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Словакии оценил последствия отказа от российских энергоресурсов
Отказ от энергоресурсов из России, который является иррациональным, еще больше усугубит упадок сил в Европейском союзе, заявил РИА Новости бывший... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:04+0300
2026-11-11T09:28+0300
газ
словакия
запад
франция
марин ле пен
адг
ес
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Отказ от энергоресурсов из России, который является иррациональным, еще больше усугубит упадок сил в Европейском союзе, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. "Давление Брюсселя на прекращение поставок газа и нефти из России является признаком того, насколько иррациональна политика Европейского союза, точнее всего Запада. Они лучше будут брать дорогой американский газ, чем дешевый российский… Изоляция Европы от российских газа и нефти еще больше углубит упадок сил Европы", - заявил Чарногурский. Он отметил, что западные страны присоединятся к Словакии в отстаивании права покупать энергоресурсы в РФ, когда в этих странах на выборах победят партии, подобные АдГ в Германии и Марин Ле Пен во Франции. "Или если демонстрации, как сейчас во Франции, свалят правительства и создадут условия для возникновения более свободных режимов, чем нынешние", - заключил Чарногурский. Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. Словакия, которая получает российский газ по "Турецкому потоку", в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на его импорт. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
словакия
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40
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40
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4.7
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газ, словакия, запад, франция, марин ле пен, адг, ес, газопровод "турецкий поток"
Газ, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, АдГ, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
09:04 11.11.2026 (обновлено: 09:28 11.11.2026)
 
Экс-премьер Словакии оценил последствия отказа от российских энергоресурсов

Чарногурский: иррациональный отказ ЕС от российских энергоресурсов усугубит упадок Европы

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Отказ от энергоресурсов из России, который является иррациональным, еще больше усугубит упадок сил в Европейском союзе, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
"Давление Брюсселя на прекращение поставок газа и нефти из России является признаком того, насколько иррациональна политика Европейского союза, точнее всего Запада. Они лучше будут брать дорогой американский газ, чем дешевый российский… Изоляция Европы от российских газа и нефти еще больше углубит упадок сил Европы", - заявил Чарногурский.
Он отметил, что западные страны присоединятся к Словакии в отстаивании права покупать энергоресурсы в РФ, когда в этих странах на выборах победят партии, подобные АдГ в Германии и Марин Ле Пен во Франции.
"Или если демонстрации, как сейчас во Франции, свалят правительства и создадут условия для возникновения более свободных режимов, чем нынешние", - заключил Чарногурский.
Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. Словакия, которая получает российский газ по "Турецкому потоку", в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на его импорт.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
ГазСЛОВАКИЯЗАПАДФРАНЦИЯМарин Ле ПенАдГЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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