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Экс-премьер Словакии оценил последствия отказа от российских энергоресурсов

Экс-премьер Словакии оценил последствия отказа от российских энергоресурсов - 11.11.2026, ПРАЙМ

Экс-премьер Словакии оценил последствия отказа от российских энергоресурсов

Отказ от энергоресурсов из России, который является иррациональным, еще больше усугубит упадок сил в Европейском союзе, заявил РИА Новости бывший... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:04+0300

2026-11-11T09:04+0300

2026-11-11T09:28+0300

газ

словакия

запад

франция

марин ле пен

адг

ес

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Отказ от энергоресурсов из России, который является иррациональным, еще больше усугубит упадок сил в Европейском союзе, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. "Давление Брюсселя на прекращение поставок газа и нефти из России является признаком того, насколько иррациональна политика Европейского союза, точнее всего Запада. Они лучше будут брать дорогой американский газ, чем дешевый российский… Изоляция Европы от российских газа и нефти еще больше углубит упадок сил Европы", - заявил Чарногурский. Он отметил, что западные страны присоединятся к Словакии в отстаивании права покупать энергоресурсы в РФ, когда в этих странах на выборах победят партии, подобные АдГ в Германии и Марин Ле Пен во Франции. "Или если демонстрации, как сейчас во Франции, свалят правительства и создадут условия для возникновения более свободных режимов, чем нынешние", - заключил Чарногурский. Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. Словакия, которая получает российский газ по "Турецкому потоку", в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на его импорт. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

словакия

запад

франция

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газ, словакия, запад, франция, марин ле пен, адг, ес, газопровод "турецкий поток"