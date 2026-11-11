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Экс-премьер Словакии заявил, что санкции против России вредят самой Европе
Экс-премьер Словакии заявил, что санкции против России вредят самой Европе - 11.11.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Словакии заявил, что санкции против России вредят самой Европе
Европейские санкции против России больше всего вредят самой Европе, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:33+0300
2026-11-11T15:33+0300
2026-11-11T15:33+0300
мировая экономика
россия
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словакия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейские санкции против России больше всего вредят самой Европе, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
"Европейские санкции против России больше всего вредят самой Европе. Если Европа, несмотря на это, сохраняет их, то это доказывает насколько Европе "необходимо" уничтожить Россию. Европа считает Россию для себя большей угрозой, чем ущерб, который сама себе наносит санкциями", - сказал РИА Новости Чарногурский.
По его мнению, "Европейский союз в текущем составе будет все больше обострять борьбу против России".
"Для сегодняшних европейских элит речь действительно идет об экзистенциальном вопросе. Экономика Европейского союза в таком вопросе второстепенна", - заключил Чарногурский.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, россия, европа, запад, словакия
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД, СЛОВАКИЯ
Экс-премьер Словакии заявил, что санкции против России вредят самой Европе
Экс-премьер Словакии Чарногурский: санкции против России больше всего вредят самой Европе
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Европейские санкции против России больше всего вредят самой Европе, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
"Европейские санкции против России больше всего вредят самой Европе. Если Европа, несмотря на это, сохраняет их, то это доказывает насколько Европе "необходимо" уничтожить Россию. Европа считает Россию для себя большей угрозой, чем ущерб, который сама себе наносит санкциями", - сказал РИА Новости Чарногурский.
По его мнению, "Европейский союз в текущем составе будет все больше обострять борьбу против России".
"Для сегодняшних европейских элит речь действительно идет об экзистенциальном вопросе. Экономика Европейского союза в таком вопросе второстепенна", - заключил Чарногурский.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.