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Эксперт рассказала, что важнее для работодателей в медиаотрасли

Эксперт рассказала, что важнее для работодателей в медиаотрасли - 11.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, что важнее для работодателей в медиаотрасли

Большинству работодателей в сфере медиа важнее умение человека мыслить, чем его компетенции, сообщила основатель Мастерской новых медиа, заместитель... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:00+0300

2026-11-11T16:00+0300

2026-11-11T16:00+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Большинству работодателей в сфере медиа важнее умение человека мыслить, чем его компетенции, сообщила основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец. V Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. "Сошлюсь на статистику Мирового экономического форума, то есть это не только наши данные. Почти 70% работодателей заявляют, что для них критическим фактором является как раз мышление. То есть зачастую работодатели готовы взять человека без конкретного навыка и знания, но умеющего думать", - сказала Аблец в ходе сессии "Кадровый суверенитет медиаотрасли". Она отметила, что современный человек может легко получить знание из любой отрасли, имеет возможность обратиться к ИИ-помощнику. Эти факторы, по ее мнению, понижают уровень мышления людей. "Мы оказываемся в критической ситуации, когда даже взрослые люди, профессиональные специалисты, уж извините за упрощение речи, перестают думать и постепенно разучиваются это делать. И вот по-моему сегодня для нас ключевой вызов именно это: найти человека, который способен думать, рефлексировать, размышлять, устраивать свою, например, траекторию профессионального развития и понимать, какие ему нужно профессиональные навыки освоить", - сказала Аблец. Медиафорум - площадка для анализа профессиональной среды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития отрасли, обсуждения наиболее актуальных вопросов медиасферы в странах СНГ. Мероприятие направлено на укрепление профессиональных контактов и развитие устойчивых национальных медиа в условиях стремительных изменений цифровой эпохи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва, снг