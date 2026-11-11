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Эксперт рассказала, что важнее для работодателей в медиаотрасли - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, что важнее для работодателей в медиаотрасли
Эксперт рассказала, что важнее для работодателей в медиаотрасли - 11.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, что важнее для работодателей в медиаотрасли
Большинству работодателей в сфере медиа важнее умение человека мыслить, чем его компетенции, сообщила основатель Мастерской новых медиа, заместитель... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:00+0300
2026-11-11T16:00+0300
технологии
общество
москва
снг
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Большинству работодателей в сфере медиа важнее умение человека мыслить, чем его компетенции, сообщила основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец. V Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. "Сошлюсь на статистику Мирового экономического форума, то есть это не только наши данные. Почти 70% работодателей заявляют, что для них критическим фактором является как раз мышление. То есть зачастую работодатели готовы взять человека без конкретного навыка и знания, но умеющего думать", - сказала Аблец в ходе сессии "Кадровый суверенитет медиаотрасли". Она отметила, что современный человек может легко получить знание из любой отрасли, имеет возможность обратиться к ИИ-помощнику. Эти факторы, по ее мнению, понижают уровень мышления людей. "Мы оказываемся в критической ситуации, когда даже взрослые люди, профессиональные специалисты, уж извините за упрощение речи, перестают думать и постепенно разучиваются это делать. И вот по-моему сегодня для нас ключевой вызов именно это: найти человека, который способен думать, рефлексировать, размышлять, устраивать свою, например, траекторию профессионального развития и понимать, какие ему нужно профессиональные навыки освоить", - сказала Аблец. Медиафорум - площадка для анализа профессиональной среды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития отрасли, обсуждения наиболее актуальных вопросов медиасферы в странах СНГ. Мероприятие направлено на укрепление профессиональных контактов и развитие устойчивых национальных медиа в условиях стремительных изменений цифровой эпохи.
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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технологии, общество , москва, снг
Технологии, Общество , МОСКВА, СНГ
16:00 11.11.2026
 
Эксперт рассказала, что важнее для работодателей в медиаотрасли

Аблец: большинству работодателей в сфере медиа важнее умение человека мыслить

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Большинству работодателей в сфере медиа важнее умение человека мыслить, чем его компетенции, сообщила основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.
V Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
"Сошлюсь на статистику Мирового экономического форума, то есть это не только наши данные. Почти 70% работодателей заявляют, что для них критическим фактором является как раз мышление. То есть зачастую работодатели готовы взять человека без конкретного навыка и знания, но умеющего думать", - сказала Аблец в ходе сессии "Кадровый суверенитет медиаотрасли".
Она отметила, что современный человек может легко получить знание из любой отрасли, имеет возможность обратиться к ИИ-помощнику. Эти факторы, по ее мнению, понижают уровень мышления людей.
"Мы оказываемся в критической ситуации, когда даже взрослые люди, профессиональные специалисты, уж извините за упрощение речи, перестают думать и постепенно разучиваются это делать. И вот по-моему сегодня для нас ключевой вызов именно это: найти человека, который способен думать, рефлексировать, размышлять, устраивать свою, например, траекторию профессионального развития и понимать, какие ему нужно профессиональные навыки освоить", - сказала Аблец.
Медиафорум - площадка для анализа профессиональной среды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития отрасли, обсуждения наиболее актуальных вопросов медиасферы в странах СНГ. Мероприятие направлено на укрепление профессиональных контактов и развитие устойчивых национальных медиа в условиях стремительных изменений цифровой эпохи.
 
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