https://1prime.ru/20261111/ekspert-875131701.html

Эксперт рассказал о рисках удаленного управления компьютерами сотрудников

Эксперт рассказал о рисках удаленного управления компьютерами сотрудников - 11.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о рисках удаленного управления компьютерами сотрудников

Программы с функциями удаленного управления могут создавать дополнительные каналы для доступа злоумышленников к корпоративным данным, если сотрудники связывают... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T20:46+0300

2026-11-11T20:46+0300

2026-11-11T20:46+0300

технологии

финансы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875131701.jpg?1794419188

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Программы с функциями удаленного управления могут создавать дополнительные каналы для доступа злоумышленников к корпоративным данным, если сотрудники связывают с их помощью личные и рабочие компьютеры, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности компании "Гарда" Виктор Иевлев. "Для сотрудника это обычная удобная функция: можно работать с личного и рабочего устройства, а также переносить информацию между ними. Но именно в этот момент появляется дополнительный канал передачи данных, по которому в компанию с личного компьютера может проникнуть вредоносное ПО или злоумышленник", - сообщил он. По словам эксперта, риск связан в том числе с программами, которые позволяют управлять несколькими устройствами, передавать между ними файлы или общий буфер обмена. "Если личный компьютер сотрудника заражен, злоумышленник может использовать такое соединение для получения информации с рабочего устройства либо для дальнейшего проникновения в корпоративную систему", - уточнил эксперт. Как он отметил, похожий риск есть и в приложениях для видеоконференций с удаленным управлением: связь между устройствами упрощает работу, но создает дополнительный канал передачи данных. Специалист добавил, что сами такие программы не вредоносны - опасность возникает, если злоумышленник уже получил доступ к одному из устройств или сотрудник по ошибке передал управление постороннему. В этом случае хакер сможет получить корпоративные данные и использовать их для дальнейшей атаки. "Еще один сценарий связан с использованием сотрудниками зашифрованных скрытых каналов (SSH) - соединений, через которые данные можно передавать в обход части корпоративных ограничений. Если таких туннелей несколько, специалистам по безопасности становится сложнее отследить, куда именно передается информация", - прокомментировал он. Для снижения рисков эксперт рекомендует не связывать личные и рабочие устройства без необходимости, а для доступа к корпоративным ресурсам использовать только разрешенные в компании программы. "Если есть подозрение, что личный компьютер заражен, соединение с рабочим устройством следует прекратить и сообщить об инциденте специалистам по информационной безопасности. До проверки не стоит самостоятельно пытаться очистить зараженный компьютер, а также подключаться к рабочим системам и просматривать корпоративные данные", - заключил Иевлев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы