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Эксперты рассказали, как снизить потери урожая фиников из-за Эль-Ниньо

Эксперты рассказали, как снизить потери урожая фиников из-за Эль-Ниньо - 11.11.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как снизить потери урожая фиников из-за Эль-Ниньо

Развитие инфраструктуры холодильного хранения и переработка фиников могут помочь производителям в Северной Африке и на Ближнем Востоке снизить потери урожая и... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:48+0300

2026-11-11T18:48+0300

2026-11-11T18:48+0300

мировая экономика

северная африка

ближний восток

алжир

эль-ниньо

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КАИР, 11 ноя - ПРАЙМ. Развитие инфраструктуры холодильного хранения и переработка фиников могут помочь производителям в Северной Африке и на Ближнем Востоке снизить потери урожая и защититься от ценовых колебаний в условиях погодных аномалий, вызванных явлением Эль-Ниньо, рассказали в интервью РИА Новости эксперты по экологии. "Необходимо расширять инфраструктуру холодильного хранения и быстрой заморозки с учетом особенностей сортов, чтобы предотвратить скопление продукции и ее порчу", - отметил в беседе с агентством египетский международный эксперт, специализирующийся на финиковых пальмах и финиках, доктор Шариф аш-Шербаси. По его словам, производителям также следует сокращать зависимость от продажи необработанных фиников и развивать выпуск продукции с добавленной стоимостью, включая финиковую пасту, финиковый сироп и жидкий сахар. Аш-Шербасси призвал учитывать климатические особенности при выборе сортов и не выращивать чувствительные к влажности разновидности в неподходящих для них районах. Для защиты гроздей, в частности сортов "Меджул" и "Бархи", от интенсивного солнечного излучения и внезапных дождей он предложил использовать сетчатые или бумажные покрытия. Еще одной мерой эксперт назвал развитие контрактного сельского хозяйства: предварительные соглашения между мелкими фермерами, перерабатывающими предприятиями и экспортными компаниями должны гарантировать сбыт урожая по справедливым ценам и снизить зависимость производителей от посредников и спекулянтов. В свою очередь алжирский эксперт по экологии Маналь Сахри считает необходимым перейти от устранения последствий климатических бедствий к заблаговременному управлению рисками. Среди приоритетов она назвала развитие систем мониторинга и раннего предупреждения, повышение эффективности использования воды и включение климатической адаптации в сельскохозяйственное и экономическое планирование. "Эти меры особенно важны для таких стран, как Алжир, где финиковая отрасль имеет значение не только для производства и экспорта, но и для социальной стабильности южных оазисных районов", - подчеркнула Сахри. Всемирная метеорологическая организация 21 октября заявила, что нынешнее явление Эль-Ниньо может стать сильнейшим за 40 лет и повысить риск жары, засух и наводнений. По ее прогнозу, в ноябре-январе температура воды в центральной части экваториального Тихого океана может превысить норму на 3,8 градуса Цельсия.

северная африка

ближний восток

алжир

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мировая экономика, северная африка, ближний восток, алжир, эль-ниньо