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Экспорт халяльной продукции из России вырос до 400 миллионов долларов

Экспорт халяльной продукции из России вырос до 400 миллионов долларов - 11.11.2026, ПРАЙМ

Экспорт халяльной продукции из России вырос до 400 миллионов долларов

Российский экспорт халяльной - дозволенной для употребления с точки зрения канонов ислама продукции - вырос до почти 400 миллионов долларов за последние пять... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:08+0300

2026-11-11T12:08+0300

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бизнес

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Российский экспорт халяльной - дозволенной для употребления с точки зрения канонов ислама продукции - вырос до почти 400 миллионов долларов за последние пять лет, заявил президент национального союза производителей продукции и услуг "Халяль" Ильяс Мамлеев. "Индустрия халяль в России переживает подъем. Экспорт халяльной продукции за последние пять лет вырос и достиг почти 400 миллионов долларов", – сказал он на съезде союза в Московской соборной мечети в среду. Съезд ассоциации "Национальный Союз производителей продукции и услуг "Халяль" проходит в Московской соборной мечети во второй раз. Впервые он состоялся в 2025 году. Среди основных целей ассоциации, согласно ее сайту – развитие связей производителей продукции "Халяль" с продавцами и другими субъектами рынка, координация их действий, создание единой информационной системы по состоянию рынка "Халяль", мониторинг потребительского спроса, профессиональная подготовка участников рынка и популяризация халяльной индустрии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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