Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт халяльной продукции из России вырос до 400 миллионов долларов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/eksport-875106088.html
Экспорт халяльной продукции из России вырос до 400 миллионов долларов
Экспорт халяльной продукции из России вырос до 400 миллионов долларов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт халяльной продукции из России вырос до 400 миллионов долларов
Российский экспорт халяльной - дозволенной для употребления с точки зрения канонов ислама продукции - вырос до почти 400 миллионов долларов за последние пять... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:08+0300
2026-11-11T12:12+0300
россия
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875106088.jpg?1794388340
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Российский экспорт халяльной - дозволенной для употребления с точки зрения канонов ислама продукции - вырос до почти 400 миллионов долларов за последние пять лет, заявил президент национального союза производителей продукции и услуг "Халяль" Ильяс Мамлеев. "Индустрия халяль в России переживает подъем. Экспорт халяльной продукции за последние пять лет вырос и достиг почти 400 миллионов долларов", – сказал он на съезде союза в Московской соборной мечети в среду. Съезд ассоциации "Национальный Союз производителей продукции и услуг "Халяль" проходит в Московской соборной мечети во второй раз. Впервые он состоялся в 2025 году. Среди основных целей ассоциации, согласно ее сайту – развитие связей производителей продукции "Халяль" с продавцами и другими субъектами рынка, координация их действий, создание единой информационной системы по состоянию рынка "Халяль", мониторинг потребительского спроса, профессиональная подготовка участников рынка и популяризация халяльной индустрии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес
12:08 11.11.2026 (обновлено: 12:12 11.11.2026)
 
Экспорт халяльной продукции из России вырос до 400 миллионов долларов

Россия увеличила экспорт халяльной продукции за пять лет до 400 миллионов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Российский экспорт халяльной - дозволенной для употребления с точки зрения канонов ислама продукции - вырос до почти 400 миллионов долларов за последние пять лет, заявил президент национального союза производителей продукции и услуг "Халяль" Ильяс Мамлеев.
"Индустрия халяль в России переживает подъем. Экспорт халяльной продукции за последние пять лет вырос и достиг почти 400 миллионов долларов", – сказал он на съезде союза в Московской соборной мечети в среду.
Съезд ассоциации "Национальный Союз производителей продукции и услуг "Халяль" проходит в Московской соборной мечети во второй раз. Впервые он состоялся в 2025 году. Среди основных целей ассоциации, согласно ее сайту – развитие связей производителей продукции "Халяль" с продавцами и другими субъектами рынка, координация их действий, создание единой информационной системы по состоянию рынка "Халяль", мониторинг потребительского спроса, профессиональная подготовка участников рынка и популяризация халяльной индустрии.
 
РОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала