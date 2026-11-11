Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В плену зимы и цен: Европу накрывает новый энергокризис, пишет Bloomberg - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20261111/energetika-875117013.html
В плену зимы и цен: Европу накрывает новый энергокризис, пишет Bloomberg
В плену зимы и цен: Европу накрывает новый энергокризис, пишет Bloomberg - 11.11.2026, ПРАЙМ
В плену зимы и цен: Европу накрывает новый энергокризис, пишет Bloomberg
Европа вступает в новый энергетический кризис с рекордно низкими запасами газа и стремительно растущими ценами, и многое зависит от того, окажется ли зима... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:00+0300
2026-11-11T15:01+0300
энергетика
газ
европа
эль-ниньо
россия
спг
ес
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/17/866829091_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dae1b8bd29814759d74b212e11271010.jpg
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Европа вступает в новый энергетический кризис с рекордно низкими запасами газа и стремительно растущими ценами, и многое зависит от того, окажется ли зима мягкой, пишет Bloomberg."По всей Европе правительства, промышленность и граждане переживают второй крупный энергетический кризис менее чем за пять лет, так и не оправившись полностью от первого — жестокого газового ценового шока 2022 года", — утверждает агентство.Как отмечает Bloomberg, с февраля цены на газ выросли почти на 200%, превысив 100 евро за мегаватт-час в конце октября, что стало самым высоким показателем за четыре года."Среди наиболее пострадавших окажутся энергоемкие и зависящие от транспорта отрасли — от строительства до производства удобрений, химической промышленности, сельского хозяйства и авиации", — уточняет агентство.По данным Европейской комиссии, с начала войны США с Ираном расходы Европы на импорт энергоносителей выросли более чем на 127 миллиардов евро. Кроме того, на заправках цены на дизельное топливо достигли рекордного уровня, а стоимость керосина выросла почти вдвое. Цены на электроэнергию в Германии уже превысили средние значения начала зимы даже по сравнению с 2022 годом.Согласно данным аналитического центра Bruegel, с июня правительства стран ЕС более чем втрое увеличили объем бюджетной поддержки для преодоления кризиса, доведя ее почти до 35 миллиардов евро. Однако большая ее часть плохо скоординирована и стимулирует потребление ископаемого топлива.Bloomberg подчеркивает, что запасы газа в ЕС находятся на исторически низком уровне около 72% — примерно на 15 процентных пунктов ниже недавнего среднего и значительно ниже целевых 90%. По одному из сценариев ENTSOG, при более холодной, чем ожидалось, погоде и сохранении напряженности на мировом рынке СПГ Европа закончит зиму с заполненностью хранилищ около 10%. Даже это потребует болезненного сокращения спроса на 15%, а в Германии запасы могут исчерпаться к марту, констатирует агентство."Совершенно очевидно, что мы вступаем в опасный период. Мы переживаем мировой кризис", — заявляет генеральный директор TotalEnergies SE Патрик Пуянне.При этом синоптики прогнозируют в целом мягкую зиму из-за климатического явления Эль-Ниньо, однако сохраняется риск резких понижений температур. Тем не менее европейские энергетические рынки также уязвимы к похолоданиям в Азии, которые могут усилить конкуренцию и еще больше повысить цены на партии СПГ, добавляет Bloomberg.Кроме того, вступающий в силу с 1 января запрет на импорт российского сжиженного газа заставит Европу в спешке искать альтернативные источники, чтобы компенсировать вызванный им дефицит, который составляет около 15% от общего объема поставок в ЕС. В связи с этим, в блоке рассчитывают на быстрое внедрение возобновляемых источников энергии."Возможно, всего за пять лет мы могли бы практически полностью отказаться от импорта СПГ", — говорит руководитель бизнес-подразделения рынков шведской государственной энергетической компании Vattenfall AB Сьюр Йенсен.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/17/866829091_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_88395ee66603bec0e8b16fc74f91e5f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, эль-ниньо, россия, спг, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Эль-Ниньо, РОССИЯ, СПГ, ЕС
15:00 11.11.2026 (обновлено: 15:01 11.11.2026)
 
В плену зимы и цен: Европу накрывает новый энергокризис, пишет Bloomberg

Bloomberg: Европа вступает в новый энергетический кризис с рекордно низкими запасами газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Европа вступает в новый энергетический кризис с рекордно низкими запасами газа и стремительно растущими ценами, и многое зависит от того, окажется ли зима мягкой, пишет Bloomberg.
"По всей Европе правительства, промышленность и граждане переживают второй крупный энергетический кризис менее чем за пять лет, так и не оправившись полностью от первого — жестокого газового ценового шока 2022 года", — утверждает агентство.
Как отмечает Bloomberg, с февраля цены на газ выросли почти на 200%, превысив 100 евро за мегаватт-час в конце октября, что стало самым высоким показателем за четыре года.
"Среди наиболее пострадавших окажутся энергоемкие и зависящие от транспорта отрасли — от строительства до производства удобрений, химической промышленности, сельского хозяйства и авиации", — уточняет агентство.
По данным Европейской комиссии, с начала войны США с Ираном расходы Европы на импорт энергоносителей выросли более чем на 127 миллиардов евро. Кроме того, на заправках цены на дизельное топливо достигли рекордного уровня, а стоимость керосина выросла почти вдвое. Цены на электроэнергию в Германии уже превысили средние значения начала зимы даже по сравнению с 2022 годом.
Согласно данным аналитического центра Bruegel, с июня правительства стран ЕС более чем втрое увеличили объем бюджетной поддержки для преодоления кризиса, доведя ее почти до 35 миллиардов евро. Однако большая ее часть плохо скоординирована и стимулирует потребление ископаемого топлива.
Bloomberg подчеркивает, что запасы газа в ЕС находятся на исторически низком уровне около 72% — примерно на 15 процентных пунктов ниже недавнего среднего и значительно ниже целевых 90%. По одному из сценариев ENTSOG, при более холодной, чем ожидалось, погоде и сохранении напряженности на мировом рынке СПГ Европа закончит зиму с заполненностью хранилищ около 10%. Даже это потребует болезненного сокращения спроса на 15%, а в Германии запасы могут исчерпаться к марту, констатирует агентство.
"Совершенно очевидно, что мы вступаем в опасный период. Мы переживаем мировой кризис", — заявляет генеральный директор TotalEnergies SE Патрик Пуянне.
При этом синоптики прогнозируют в целом мягкую зиму из-за климатического явления Эль-Ниньо, однако сохраняется риск резких понижений температур. Тем не менее европейские энергетические рынки также уязвимы к похолоданиям в Азии, которые могут усилить конкуренцию и еще больше повысить цены на партии СПГ, добавляет Bloomberg.
Кроме того, вступающий в силу с 1 января запрет на импорт российского сжиженного газа заставит Европу в спешке искать альтернативные источники, чтобы компенсировать вызванный им дефицит, который составляет около 15% от общего объема поставок в ЕС. В связи с этим, в блоке рассчитывают на быстрое внедрение возобновляемых источников энергии.
"Возможно, всего за пять лет мы могли бы практически полностью отказаться от импорта СПГ", — говорит руководитель бизнес-подразделения рынков шведской государственной энергетической компании Vattenfall AB Сьюр Йенсен.
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАЭль-НиньоРОССИЯСПГЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала