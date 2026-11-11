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В плену зимы и цен: Европу накрывает новый энергокризис, пишет Bloomberg

В плену зимы и цен: Европу накрывает новый энергокризис, пишет Bloomberg - 11.11.2026, ПРАЙМ

В плену зимы и цен: Европу накрывает новый энергокризис, пишет Bloomberg

Европа вступает в новый энергетический кризис с рекордно низкими запасами газа и стремительно растущими ценами, и многое зависит от того, окажется ли зима... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:00+0300

2026-11-11T15:00+0300

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энергетика

газ

европа

эль-ниньо

россия

спг

ес

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Европа вступает в новый энергетический кризис с рекордно низкими запасами газа и стремительно растущими ценами, и многое зависит от того, окажется ли зима мягкой, пишет Bloomberg."По всей Европе правительства, промышленность и граждане переживают второй крупный энергетический кризис менее чем за пять лет, так и не оправившись полностью от первого — жестокого газового ценового шока 2022 года", — утверждает агентство.Как отмечает Bloomberg, с февраля цены на газ выросли почти на 200%, превысив 100 евро за мегаватт-час в конце октября, что стало самым высоким показателем за четыре года."Среди наиболее пострадавших окажутся энергоемкие и зависящие от транспорта отрасли — от строительства до производства удобрений, химической промышленности, сельского хозяйства и авиации", — уточняет агентство.По данным Европейской комиссии, с начала войны США с Ираном расходы Европы на импорт энергоносителей выросли более чем на 127 миллиардов евро. Кроме того, на заправках цены на дизельное топливо достигли рекордного уровня, а стоимость керосина выросла почти вдвое. Цены на электроэнергию в Германии уже превысили средние значения начала зимы даже по сравнению с 2022 годом.Согласно данным аналитического центра Bruegel, с июня правительства стран ЕС более чем втрое увеличили объем бюджетной поддержки для преодоления кризиса, доведя ее почти до 35 миллиардов евро. Однако большая ее часть плохо скоординирована и стимулирует потребление ископаемого топлива.Bloomberg подчеркивает, что запасы газа в ЕС находятся на исторически низком уровне около 72% — примерно на 15 процентных пунктов ниже недавнего среднего и значительно ниже целевых 90%. По одному из сценариев ENTSOG, при более холодной, чем ожидалось, погоде и сохранении напряженности на мировом рынке СПГ Европа закончит зиму с заполненностью хранилищ около 10%. Даже это потребует болезненного сокращения спроса на 15%, а в Германии запасы могут исчерпаться к марту, констатирует агентство."Совершенно очевидно, что мы вступаем в опасный период. Мы переживаем мировой кризис", — заявляет генеральный директор TotalEnergies SE Патрик Пуянне.При этом синоптики прогнозируют в целом мягкую зиму из-за климатического явления Эль-Ниньо, однако сохраняется риск резких понижений температур. Тем не менее европейские энергетические рынки также уязвимы к похолоданиям в Азии, которые могут усилить конкуренцию и еще больше повысить цены на партии СПГ, добавляет Bloomberg.Кроме того, вступающий в силу с 1 января запрет на импорт российского сжиженного газа заставит Европу в спешке искать альтернативные источники, чтобы компенсировать вызванный им дефицит, который составляет около 15% от общего объема поставок в ЕС. В связи с этим, в блоке рассчитывают на быстрое внедрение возобновляемых источников энергии."Возможно, всего за пять лет мы могли бы практически полностью отказаться от импорта СПГ", — говорит руководитель бизнес-подразделения рынков шведской государственной энергетической компании Vattenfall AB Сьюр Йенсен.

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газ, европа, эль-ниньо, россия, спг, ес