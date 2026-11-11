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В России начали разработку закона о курьерской деятельности
В России начали разработку закона о курьерской деятельности - 11.11.2026, ПРАЙМ
В России начали разработку закона о курьерской деятельности
Разработку федерального закона, регулирующего деятельность курьеров в России, начала партия "Единая Россия", рассказал РИА Новости замруководителя фракции... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:40+0300
2026-11-11T11:40+0300
2026-11-11T11:49+0300
россия
москва
единая россия
госдума
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Разработку федерального закона, регулирующего деятельность курьеров в России, начала партия "Единая Россия", рассказал РИА Новости замруководителя фракции партии в Госдуме Денис Кравченко. "Мы приступили к разработке федерального закона о курьерской деятельности, готовимся к обсуждениям. Партия слышит беспокойство граждан, связанное с запросом на повышение транспортной безопасности в городах нашей страны", - сказал он в рамках форума "День платформенной экономики". Кравченко пояснил, что инициатива родилась из необходимости приведения в единое соответствие курьерской деятельности. Он подчеркнул, что в Москве и ряде других крупных городов страны уже начали комплексное регулирование курьерской деятельности на уровне региональной власти. По словам депутата, новый федеральный закон будет касаться и роботов-доставщиков.
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россия, москва, единая россия, госдума
РОССИЯ, МОСКВА, Единая Россия, Госдума
В России начали разработку закона о курьерской деятельности
"Единая Россия" начала разработку федерального закона о курьерской деятельности
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Разработку федерального закона, регулирующего деятельность курьеров в России, начала партия "Единая Россия", рассказал РИА Новости замруководителя фракции партии в Госдуме Денис Кравченко.
"Мы приступили к разработке федерального закона о курьерской деятельности, готовимся к обсуждениям. Партия слышит беспокойство граждан, связанное с запросом на повышение транспортной безопасности в городах нашей страны", - сказал он в рамках форума "День платформенной экономики".
Кравченко пояснил, что инициатива родилась из необходимости приведения в единое соответствие курьерской деятельности. Он подчеркнул, что в Москве и ряде других крупных городов страны уже начали комплексное регулирование курьерской деятельности на уровне региональной власти.
По словам депутата, новый федеральный закон будет касаться и роботов-доставщиков.