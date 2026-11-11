https://1prime.ru/20261111/es-875106784.html
ЕС может изменить действие пунктов о членстве из-за Украины, пишет Reuters
ЕС может изменить действие пунктов о членстве из-за Украины, пишет Reuters - 11.11.2026, ПРАЙМ
ЕС может изменить действие пунктов о членстве из-за Украины, пишет Reuters
Официальные лица Евросоюза рассматривают возможность приостановки или замедления действия ряда пунктов политики членства в блоке, в частности, о свободном... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:19+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальные лица Евросоюза рассматривают возможность приостановки или замедления действия ряда пунктов политики членства в блоке, в частности, о свободном передвижении, в случае вступления в ЕС Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата блока. Как поясняет агентство, согласно действующим правилам вступления новых стран в блок, граждане принятого в ЕС государства могут свободно перемещаться по территории блока, работать в любой его части, кроме того, страна получает право на получение грантов от Брюсселя на экономическое развитие. Однако, по данным Рейтер, в Евросоюзе обсуждают возможность пересмотра такой политики на переходный период для Украины в случае ее вступления в блок. "Как сообщил агентству Рейтер один из дипломатов ЕС, реализация подобных условий может быть замедлена или приостановлена в течение переходного периода, а для принятия столь масштабного государства могут потребоваться внутренние реформы ЕС", - говорится в материале. При этом, как отмечает агентство, ряд стран блока выражают несогласие с любыми изменениями, которые, как они считают, могут ослабить их влияние в ЕС. В начале ноября Еврокомиссия опубликовала доклад, согласно которому Украина не выполнила большую часть ранее согласованного с ЕС плана из десяти приоритетных реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, а также не приняла законы, необходимые для существенного укрепления антикоррупционного законодательства. Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024 года. Для вступления страна должна выполнить требования ЕС в сфере законодательства, судебной системы, борьбы с коррупцией и функционирования демократических институтов, а также получить согласие всех государств-членов объединения.
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украина, ес
ЕС может изменить действие пунктов о членстве из-за Украины, пишет Reuters
Reuters: ЕС может изменить действие пунктов о членстве в блоке в случае вступления Украины
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальные лица Евросоюза рассматривают возможность приостановки или замедления действия ряда пунктов политики членства в блоке, в частности, о свободном передвижении, в случае вступления в ЕС Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата блока.
Как поясняет агентство, согласно действующим правилам вступления новых стран в блок, граждане принятого в ЕС государства могут свободно перемещаться по территории блока, работать в любой его части, кроме того, страна получает право на получение грантов от Брюсселя на экономическое развитие. Однако, по данным Рейтер, в Евросоюзе обсуждают возможность пересмотра такой политики на переходный период для Украины в случае ее вступления в блок.
"Как сообщил агентству Рейтер один из дипломатов ЕС, реализация подобных условий может быть замедлена или приостановлена в течение переходного периода, а для принятия столь масштабного государства могут потребоваться внутренние реформы ЕС", - говорится в материале.
При этом, как отмечает агентство, ряд стран блока выражают несогласие с любыми изменениями, которые, как они считают, могут ослабить их влияние в ЕС.
В начале ноября Еврокомиссия опубликовала доклад, согласно которому Украина не выполнила большую часть ранее согласованного с ЕС плана из десяти приоритетных реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, а также не приняла законы, необходимые для существенного укрепления антикоррупционного законодательства.
Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024 года. Для вступления страна должна выполнить требования ЕС в сфере законодательства, судебной системы, борьбы с коррупцией и функционирования демократических институтов, а также получить согласие всех государств-членов объединения.