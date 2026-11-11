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Более четверти жителей ЕС не могут оплатить непредвиденные расходы
Более четверти жителей ЕС не могут оплатить непредвиденные расходы - 11.11.2026, ПРАЙМ
Более четверти жителей ЕС не могут оплатить непредвиденные расходы
Больше четверти жителей Евросоюза испытывают трудности с оплатой непредвиденных расходов в отсутствие финансовой "подушки безопасности", следует из данных... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:55+0300
2026-11-11T13:55+0300
2026-11-11T13:55+0300
мировая экономика
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латвия
болгария
ес
евростат
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Больше четверти жителей Евросоюза испытывают трудности с оплатой непредвиденных расходов в отсутствие финансовой "подушки безопасности", следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
"В 2025 году 29,2% населения ЕС не смогли справиться с непредвиденными финансовыми расходами, немногим меньше, чем 30% в 2024 году", - говорится в релизе.
В том числе не смогли справиться с непредвиденными финансовыми расходами более половины населения Греции (50,5%). Далее в рейтинге следуют Латвия (43,7%) и Болгария (42,4%).
Самые низкие показатели были зафиксированы в Нидерландах (15,3%), Чехии и на Мальте (по 18,7%).
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мировая экономика, греция, латвия, болгария, ес, евростат
Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, ЛАТВИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕС, Евростат
Более четверти жителей ЕС не могут оплатить непредвиденные расходы
Евростат: более четверти жителей ЕС испытывают трудности с оплатой непредвиденных расходов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Больше четверти жителей Евросоюза испытывают трудности с оплатой непредвиденных расходов в отсутствие финансовой "подушки безопасности", следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
"В 2025 году 29,2% населения ЕС не смогли справиться с непредвиденными финансовыми расходами, немногим меньше, чем 30% в 2024 году", - говорится в релизе.
В том числе не смогли справиться с непредвиденными финансовыми расходами более половины населения Греции (50,5%). Далее в рейтинге следуют Латвия (43,7%) и Болгария (42,4%).
Самые низкие показатели были зафиксированы в Нидерландах (15,3%), Чехии и на Мальте (по 18,7%).