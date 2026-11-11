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"Евраз" поставил Петербургскому метро 310 тонн длинных рельсов
"Евраз" поставил Петербургскому метро 310 тонн длинных рельсов - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Евраз" поставил Петербургскому метро 310 тонн длинных рельсов
"Евраз" поставил 310 тонн 100-метровых рельсов для метро в Санкт-Петербурге, сообщила компания | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:15+0300
2026-11-11T11:15+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Евраз" поставил 310 тонн 100-метровых рельсов для метро в Санкт-Петербурге, сообщила компания "Евраз" приступил к отгрузке 100-метровых рельсов типа Р50 категории НТ260 для нужд Петербургского метрополитена. Объем партии, отправленной в адрес ГУП "Петербургский метрополитен", составил 310 тонн", - говорится в сообщении. Укладка подобных рельсов позволяет существенно сократить количество сварных стыков, уточнили в "Евразе". Благодаря этому продлевается эксплуатационный ресурс пути и снижаются затраты на его содержание и ремонт. "За счет меньшего числа стыков обеспечивается более плавный и бесшумный ход поездов, что делает поездки в метро более комфортными", - приводятся также в релизе слова вице‑президента "Евраза" руководителя дивизиона "Сибирь" Павла Синяева. Отмечается, что дальнейшие поставки длинномерных рельсов для развития метрополитена прорабатываются. "Евраз" - металлургическая и горнодобывающая компания, один из крупнейших в России вертикально-интегрированных металлургических холдингов, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов в России. Консолидирует активы добычи железной руды и выплавки стали и ванадия. Ключевые активы - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК" и "Евраз Ванадий Тула".
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бизнес, промышленность, санкт-петербург, евраз
Бизнес, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Евраз
"Евраз" поставил Петербургскому метро 310 тонн длинных рельсов
"Евраз" поставил 310 тонн 100-метровых рельсов для метро в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Евраз" поставил 310 тонн 100-метровых рельсов для метро в Санкт-Петербурге, сообщила компания
"Евраз" приступил к отгрузке 100-метровых рельсов типа Р50 категории НТ260 для нужд Петербургского метрополитена. Объем партии, отправленной в адрес ГУП "Петербургский метрополитен", составил 310 тонн", - говорится в сообщении.
Укладка подобных рельсов позволяет существенно сократить количество сварных стыков, уточнили в "Евразе". Благодаря этому продлевается эксплуатационный ресурс пути и снижаются затраты на его содержание и ремонт.
"За счет меньшего числа стыков обеспечивается более плавный и бесшумный ход поездов, что делает поездки в метро более комфортными", - приводятся также в релизе слова вице‑президента "Евраза" руководителя дивизиона "Сибирь" Павла Синяева.
Отмечается, что дальнейшие поставки длинномерных рельсов для развития метрополитена прорабатываются.
"Евраз" - металлургическая и горнодобывающая компания, один из крупнейших в России вертикально-интегрированных металлургических холдингов, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов в России. Консолидирует активы добычи железной руды и выплавки стали и ванадия. Ключевые активы - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК" и "Евраз Ванадий Тула".