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В Европарламенте оценили идею запрета на въезд россиян в ЕС - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В Европарламенте оценили идею запрета на въезд россиян в ЕС
В Европарламенте оценили идею запрета на въезд россиян в ЕС - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Европарламенте оценили идею запрета на въезд россиян в ЕС
Инициатива, направленная на введение запрета на въезд россиян в Европейский союз, обернулась бы ударом по европейскому туристическому рынку, торговле и сфере... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T01:46+0300
2026-11-11T01:46+0300
бизнес
туризм
словакия
европа
брюссель
ес
республика
госдума
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Инициатива, направленная на введение запрета на въезд россиян в Европейский союз, обернулась бы ударом по европейскому туристическому рынку, торговле и сфере услуг, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии, глава партии "Республика" Милан Угрик. Как заявлял РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, возможный полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ЕС и подобные решения наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам. "Инициативы по введению всеобщего запрета на въезд российских граждан в Европейский союз являются примером применения коллективной вины, что главным образом вредит репутации Европы. Запрет туристических и краткосрочных виз наносит ущерб таким сферам, как туризм, торговля и сфера услуг, которые теряют доходы", - заявил Угрик. Он также отметил, что с юридической и процедурной точки зрения всеобщий запрет было бы непросто реализовать, поскольку выдача виз изначально находится в компетенции отдельных государств и международных соглашений. Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года. В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
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бизнес, туризм, словакия, европа, брюссель, ес, республика, госдума
Бизнес, Туризм, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Брюссель, ЕС, Республика, Госдума
01:46 11.11.2026
 
В Европарламенте оценили идею запрета на въезд россиян в ЕС

Депутат Угрик: запрет на въезд россиян в ЕС обернулся бы ударом по европейскому туризму

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Инициатива, направленная на введение запрета на въезд россиян в Европейский союз, обернулась бы ударом по европейскому туристическому рынку, торговле и сфере услуг, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии, глава партии "Республика" Милан Угрик.
Как заявлял РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, возможный полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ЕС и подобные решения наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам.
"Инициативы по введению всеобщего запрета на въезд российских граждан в Европейский союз являются примером применения коллективной вины, что главным образом вредит репутации Европы. Запрет туристических и краткосрочных виз наносит ущерб таким сферам, как туризм, торговля и сфера услуг, которые теряют доходы", - заявил Угрик.
Он также отметил, что с юридической и процедурной точки зрения всеобщий запрет было бы непросто реализовать, поскольку выдача виз изначально находится в компетенции отдельных государств и международных соглашений.
Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года. В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
 
БизнесТуризмСЛОВАКИЯЕВРОПАБрюссельЕСРеспубликаГосдума
 
 
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