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ФАС проработает равные условия конкуренции при генеративном поиске товаров
ФАС проработает равные условия конкуренции при генеративном поиске товаров - 11.11.2026, ПРАЙМ
ФАС проработает равные условия конкуренции при генеративном поиске товаров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проработает создание равных условий конкуренции при использовании генеративного поиска товаров, заявил глава... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:54+0300
2026-11-11T15:54+0300
2026-11-11T15:54+0300
россия
бизнес
максим шаскольский
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875119463.jpg?1794401689
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проработает создание равных условий конкуренции при использовании генеративного поиска товаров, заявил глава ведомства Максим Шаскольский.
"Сейчас много говорят о применении искусственного интеллекта, генеративного поиска, то есть этот товар будет выбирать уже для человека искусственный интеллект. Здесь тоже нужно понимать риски, что такой подбор будет осуществлен в обход конкурентных процедур, поэтому мы будем работать на создание равных условий", - сказал он в рамках форума "День платформенной экономики".
Шаскольский подчеркнул, что для маркетплейсов в России антимонопольное законодательство уже работает. При этом в рамках национального плана развития конкуренции планируется разработать определенные критерии для поисков, соцсетей и видеохостингов для создания равных условий конкуренции.
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россия, бизнес, максим шаскольский
РОССИЯ, Бизнес, Максим Шаскольский
ФАС проработает равные условия конкуренции при генеративном поиске товаров
ФАС проработает равные условия конкуренции при использовании генеративного поиска товаров
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проработает создание равных условий конкуренции при использовании генеративного поиска товаров, заявил глава ведомства Максим Шаскольский.
"Сейчас много говорят о применении искусственного интеллекта, генеративного поиска, то есть этот товар будет выбирать уже для человека искусственный интеллект. Здесь тоже нужно понимать риски, что такой подбор будет осуществлен в обход конкурентных процедур, поэтому мы будем работать на создание равных условий", - сказал он в рамках форума "День платформенной экономики".
Шаскольский подчеркнул, что для маркетплейсов в России антимонопольное законодательство уже работает. При этом в рамках национального плана развития конкуренции планируется разработать определенные критерии для поисков, соцсетей и видеохостингов для создания равных условий конкуренции.