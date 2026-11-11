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ФАС назвала ключевой принцип развития цифровых платформ - 11.11.2026, ПРАЙМ
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ФАС назвала ключевой принцип развития цифровых платформ
ФАС назвала ключевой принцип развития цифровых платформ - 11.11.2026, ПРАЙМ
ФАС назвала ключевой принцип развития цифровых платформ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обозначила подходы к регулированию цифровых платформ и экосистем - равные условия для собственных и сторонних сервисов... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:51+0300
2026-11-11T19:51+0300
технологии
россия
максим шаскольский
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875130118.jpg?1794415904
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обозначила подходы к регулированию цифровых платформ и экосистем - равные условия для собственных и сторонних сервисов станут ключевым принципом развития цифровых платформ, сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский. "Ключевым принципом развития цифровых платформ станут равные условия для собственных и сторонних сервисов", - приводит пресс-служба ведомства слова Шаскольского, выступившего на сессии "Конкурентная среда для развития платформ" в рамках форума "День платформенной экономики". Двумя другими принципами открытости цифровых платформ он назвал прозрачное ранжирование карточек продавцов, а также недопустимость использования непубличных данных продавцов против них в целях продвижения собственных товаров и услуг. ФАС также обозначила подходы к регулированию цифровых платформ и экосистем, включая подготовку "шестого антимонопольного пакета". Действующий с сентября 2023 года "пятый антимонопольный пакет" установил критерии для транзакционных платформ: сетевой эффект, доля сделок свыше 35% и выручка более 2 миллиардов рублей. Для нетранзакционных платформ Национальным планом развития конкуренции до 2030 года предусмотрена разработка в рамках "шестого антимонопольного пакета" критериев, в которые войдут число пользователей, доля сделок и сетевые эффекты. Как отметили в ведомстве, создание равных условий в ближайшее время может стать актуальным и для ответов ИИ-ассистентов, а для предотвращения антиконкурентных соглашений ФАС будет применять ГИС "Антикартель". В рамках рассмотрения сделок ФАС уже выдает экосистемам поведенческие предписания - в частности, об отказе от ухудшения пользовательского опыта вне экосистемы и о недопустимости навязывания пользователям подписок и услуг. Ранее ФАС также выдавала предупреждения и предостережения маркетплейсам, которые были исполнены, говорится в сообщении ведомства.
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технологии, россия, максим шаскольский
Технологии, РОССИЯ, Максим Шаскольский
19:51 11.11.2026
 
ФАС назвала ключевой принцип развития цифровых платформ

Шаскольский: равные условия для собственных и сторонних сервисов станут ключевым принципом

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обозначила подходы к регулированию цифровых платформ и экосистем - равные условия для собственных и сторонних сервисов станут ключевым принципом развития цифровых платформ, сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
"Ключевым принципом развития цифровых платформ станут равные условия для собственных и сторонних сервисов", - приводит пресс-служба ведомства слова Шаскольского, выступившего на сессии "Конкурентная среда для развития платформ" в рамках форума "День платформенной экономики".
Двумя другими принципами открытости цифровых платформ он назвал прозрачное ранжирование карточек продавцов, а также недопустимость использования непубличных данных продавцов против них в целях продвижения собственных товаров и услуг.
ФАС также обозначила подходы к регулированию цифровых платформ и экосистем, включая подготовку "шестого антимонопольного пакета". Действующий с сентября 2023 года "пятый антимонопольный пакет" установил критерии для транзакционных платформ: сетевой эффект, доля сделок свыше 35% и выручка более 2 миллиардов рублей.
Для нетранзакционных платформ Национальным планом развития конкуренции до 2030 года предусмотрена разработка в рамках "шестого антимонопольного пакета" критериев, в которые войдут число пользователей, доля сделок и сетевые эффекты.
Как отметили в ведомстве, создание равных условий в ближайшее время может стать актуальным и для ответов ИИ-ассистентов, а для предотвращения антиконкурентных соглашений ФАС будет применять ГИС "Антикартель".
В рамках рассмотрения сделок ФАС уже выдает экосистемам поведенческие предписания - в частности, об отказе от ухудшения пользовательского опыта вне экосистемы и о недопустимости навязывания пользователям подписок и услуг. Ранее ФАС также выдавала предупреждения и предостережения маркетплейсам, которые были исполнены, говорится в сообщении ведомства.
 
ТехнологииРОССИЯМаксим Шаскольский
 
 
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