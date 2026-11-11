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Назван самый вредный фастфуд - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Назван самый вредный фастфуд
Назван самый вредный фастфуд - 11.11.2026, ПРАЙМ
Назван самый вредный фастфуд
Купленные в популярных кафе бургеры, а также сладкая мучная выпечка - наиболее вредный для организма фастфуд, так как эти продукты содержат около 300... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:40+0300
2026-11-11T10:40+0300
здоровье
общество
бизнес
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Купленные в популярных кафе бургеры, а также сладкая мучная выпечка - наиболее вредный для организма фастфуд, так как эти продукты содержат около 300 килокалорий на 100 граммов еды, рассказала врач-эндокринолог Лейла Таукенова. "Бургеры, подчеркну: приготовленные не дома... а купленные в популярных кафе. В среднем в 100 граммах такой еды содержится 240-300 килокалорий. Сладкая мучная выпечка (булочки, кексы, пирожные) - беспроигрышное, но очень тяжелое для организма сочетание муки и сахара, плюс всевозможные начинки: 100 граммов - это целых 300 килокалорий и 9-15 граммов жиров", - сказала Таукенова изданию "Лента.ру". По словам эксперта, вреден картофель фри, 100 граммов которого содержат в среднем 310-330 килокалорий и 12-15 граммов жиров, а также десерты быстрого приготовления (трайфлы, тирамису, пудинг, панна котта), содержащие 300 килокалорий и 1-2 грамма жира в 100 граммах. Врач рекомендовала при походах в пиццерию выбирать наименее калорийную пиццу, сделанную с преобладанием растительных ингредиентов на мучной основе. В свою очередь, по ее словам, копченая и соленая колбаса превращает пиццу в калорийно-жирную и вызывает долгую жажду.
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здоровье, общество , бизнес
Здоровье, Общество , Бизнес
10:40 11.11.2026
 
Назван самый вредный фастфуд

Врач назвала бургеры и сладкую мучную выпечку наиболее вредными для организма фастфудом

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Купленные в популярных кафе бургеры, а также сладкая мучная выпечка - наиболее вредный для организма фастфуд, так как эти продукты содержат около 300 килокалорий на 100 граммов еды, рассказала врач-эндокринолог Лейла Таукенова.
"Бургеры, подчеркну: приготовленные не дома... а купленные в популярных кафе. В среднем в 100 граммах такой еды содержится 240-300 килокалорий. Сладкая мучная выпечка (булочки, кексы, пирожные) - беспроигрышное, но очень тяжелое для организма сочетание муки и сахара, плюс всевозможные начинки: 100 граммов - это целых 300 килокалорий и 9-15 граммов жиров", - сказала Таукенова изданию "Лента.ру".
По словам эксперта, вреден картофель фри, 100 граммов которого содержат в среднем 310-330 килокалорий и 12-15 граммов жиров, а также десерты быстрого приготовления (трайфлы, тирамису, пудинг, панна котта), содержащие 300 килокалорий и 1-2 грамма жира в 100 граммах.
Врач рекомендовала при походах в пиццерию выбирать наименее калорийную пиццу, сделанную с преобладанием растительных ингредиентов на мучной основе. В свою очередь, по ее словам, копченая и соленая колбаса превращает пиццу в калорийно-жирную и вызывает долгую жажду.
 
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