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Налоговые поступления в отрасли предоставления персонала выросли в 3,3 раза
Налоговые поступления в отрасли предоставления персонала выросли в 3,3 раза - 11.11.2026, ПРАЙМ
Налоговые поступления в отрасли предоставления персонала выросли в 3,3 раза
Налоговые поступления предприятий в отрасли предоставления персонала после запуска в сентябре эксперимента по обелению этого сектора выросли в 3,3 раза в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:38+0300
2026-11-11T16:38+0300
2026-11-11T16:39+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Налоговые поступления предприятий в отрасли предоставления персонала после запуска в сентябре эксперимента по обелению этого сектора выросли в 3,3 раза в годовом выражении, сообщил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Тимур Шиналиев на Дне платформенной экономики. Эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала для цифровых платформ и крупного ритейла заработал с 1 сентября 2026 года. Речь идет об аутстаффинге - формате привлечения компанией-заказчиком персонала через стороннюю организацию (аутстаффера). Эти специалисты (исполнители) работают под управлением заказчика, но числятся в штате аутстаффера, который отвечает за административные задачи, включая уплату налогов и страховых взносов. Исполнители могут являться самозанятыми, ИП, предпринимателями на УСН. Шиналиев, выступая на сессии "Платформенная занятость: новые возможности для человека и бизнеса", представил материалы с динамикой по состоянию на сентябрь 2026 года в сравнении с сентябрем 2025 года. Так, совокупные налоговые поступления предприятий-участников эксперимента в сентябре 2026 года выросли в 3,3 раза в годовом выражении, а совокупная налоговая нагрузка за тот же период выросла до 29,2% с 7,14%. Рост выручки составил 70,5%. Данный проект, как напомнил Шиналиев, направлен на выявление фактов рисков уклонения от уплаты налогов на рынке на рынке предоставления персонала в каждом секторе. В том числе задачей эксперимента является то, чтобы фискальная составляющая не являлась элементом ценообразования и возможностью недобросовестного конкурирования между участниками рынка персонала. "В ряде случаев речь шла о налоге на добавленную стоимость, не всегда, а зарплатные налоги чаще всего в принципе терялись", - пояснил Шиналиев. На сегодняшний день в эксперименте участвует 36 основных заказчиков из области физического ритейла и электронной коммерции. "Если посмотреть на их долю рынка, продажи, розничных продаж товаров, которые они осуществляют, это порядка в диапазоне от 30 до 40% рынка", - рассказал Шиналиев. Ключевая идея механизма, предусмотренного экспериментом, заключается в разделении между заказчиком и организацией-аутстаффером оплаты за предоставленные услуги. Теперь заказчик тоже будет участвовать в расчете и перечислении налогов - будет перечислять часть от НДС, НДФЛ, УСН, страховые взносы и налога на профессиональный доход по самозанятым. Оставшуюся часть налогов будет выплачивать аутстаффер.
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россия, финансы, фнс россии
РОССИЯ, Финансы, ФНС России
Налоговые поступления в отрасли предоставления персонала выросли в 3,3 раза
ФНС: после эксперимента по обелению сектора налоговые поступления выросли в 3,3 раза
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Налоговые поступления предприятий в отрасли предоставления персонала после запуска в сентябре эксперимента по обелению этого сектора выросли в 3,3 раза в годовом выражении, сообщил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Тимур Шиналиев на Дне платформенной экономики.
Эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала для цифровых платформ и крупного ритейла заработал с 1 сентября 2026 года. Речь идет об аутстаффинге - формате привлечения компанией-заказчиком персонала через стороннюю организацию (аутстаффера). Эти специалисты (исполнители) работают под управлением заказчика, но числятся в штате аутстаффера, который отвечает за административные задачи, включая уплату налогов и страховых взносов. Исполнители могут являться самозанятыми, ИП, предпринимателями на УСН.
Шиналиев, выступая на сессии "Платформенная занятость: новые возможности для человека и бизнеса", представил материалы с динамикой по состоянию на сентябрь 2026 года в сравнении с сентябрем 2025 года.
Так, совокупные налоговые поступления предприятий-участников эксперимента в сентябре 2026 года выросли в 3,3 раза в годовом выражении, а совокупная налоговая нагрузка за тот же период выросла до 29,2% с 7,14%. Рост выручки составил 70,5%.
Данный проект, как напомнил Шиналиев, направлен на выявление фактов рисков уклонения от уплаты налогов на рынке на рынке предоставления персонала в каждом секторе.
В том числе задачей эксперимента является то, чтобы фискальная составляющая не являлась элементом ценообразования и возможностью недобросовестного конкурирования между участниками рынка персонала. "В ряде случаев речь шла о налоге на добавленную стоимость, не всегда, а зарплатные налоги чаще всего в принципе терялись", - пояснил Шиналиев.
На сегодняшний день в эксперименте участвует 36 основных заказчиков из области физического ритейла и электронной коммерции. "Если посмотреть на их долю рынка, продажи, розничных продаж товаров, которые они осуществляют, это порядка в диапазоне от 30 до 40% рынка", - рассказал Шиналиев.
Ключевая идея механизма, предусмотренного экспериментом, заключается в разделении между заказчиком и организацией-аутстаффером оплаты за предоставленные услуги. Теперь заказчик тоже будет участвовать в расчете и перечислении налогов - будет перечислять часть от НДС, НДФЛ, УСН, страховые взносы и налога на профессиональный доход по самозанятым. Оставшуюся часть налогов будет выплачивать аутстаффер.