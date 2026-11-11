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Суд ЕС более полугода рассматривает иски против запрета газа из России

Суд ЕС более полугода рассматривает иски против запрета газа из России - 11.11.2026, ПРАЙМ

Суд ЕС более полугода рассматривает иски против запрета газа из России

Иски Венгрии и Словакии против регламента Евросоюза о поэтапном прекращении импорта российского газа уже более чем полгода продолжают находиться на рассмотрении | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:36+0300

2026-11-11T10:36+0300

2026-11-11T10:36+0300

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Иски Венгрии и Словакии против регламента Евросоюза о поэтапном прекращении импорта российского газа уже более чем полгода продолжают находиться на рассмотрении Суда ЕС, при этом сроки вынесения решений по ним все еще не называют, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Венгрия и Словакия требуют отменить регламент ЕС 2026/261 о поэтапном отказе от российского газа. По мнению Будапешта и Братиславы, документ фактически вводит санкции против России, требующие единогласного одобрения стран ЕС, однако был принят квалифицированным большинством как мера энергетической и торговой политики. Подача исков не приостанавливает действие регламента. "Суд не предоставляет ориентировочных дат будущих процессуальных действий или оценок того, когда могут быть вынесены решения", - сообщили в инстанции. В суде также не уточнили, могут ли разбирательства по заявлениям Венгрии и Словакии быть объединены в одно производство. "Любые решения относительно возможного объединения дел также будут опубликованы в установленном порядке", - отметили в пресс-службе. Согласно данным судебного реестра, оба иска остаются на рассмотрении. Венгрия подала иск 2 февраля 2026 года, Словакия - 24 апреля. Информации о назначенных слушаниях по этим делам также пока не опубликовано. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова также обратиться в Суд ЕС и в случае принятия решения об окончательном прекращении поставок российской нефти.

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газ, словакия, венгрия, роберт фицо, ес, европа, суд