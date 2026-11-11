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Суд ЕС более полугода рассматривает иски против запрета газа из России
Суд ЕС более полугода рассматривает иски против запрета газа из России - 11.11.2026, ПРАЙМ
Суд ЕС более полугода рассматривает иски против запрета газа из России
Иски Венгрии и Словакии против регламента Евросоюза о поэтапном прекращении импорта российского газа уже более чем полгода продолжают находиться на рассмотрении | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:36+0300
2026-11-11T10:36+0300
2026-11-11T10:36+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Иски Венгрии и Словакии против регламента Евросоюза о поэтапном прекращении импорта российского газа уже более чем полгода продолжают находиться на рассмотрении Суда ЕС, при этом сроки вынесения решений по ним все еще не называют, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Венгрия и Словакия требуют отменить регламент ЕС 2026/261 о поэтапном отказе от российского газа. По мнению Будапешта и Братиславы, документ фактически вводит санкции против России, требующие единогласного одобрения стран ЕС, однако был принят квалифицированным большинством как мера энергетической и торговой политики. Подача исков не приостанавливает действие регламента. "Суд не предоставляет ориентировочных дат будущих процессуальных действий или оценок того, когда могут быть вынесены решения", - сообщили в инстанции. В суде также не уточнили, могут ли разбирательства по заявлениям Венгрии и Словакии быть объединены в одно производство. "Любые решения относительно возможного объединения дел также будут опубликованы в установленном порядке", - отметили в пресс-службе. Согласно данным судебного реестра, оба иска остаются на рассмотрении. Венгрия подала иск 2 февраля 2026 года, Словакия - 24 апреля. Информации о назначенных слушаниях по этим делам также пока не опубликовано. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова также обратиться в Суд ЕС и в случае принятия решения об окончательном прекращении поставок российской нефти.
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газ, словакия, венгрия, роберт фицо, ес, европа, суд
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, Роберт Фицо, ЕС, ЕВРОПА, суд
Суд ЕС более полугода рассматривает иски против запрета газа из России
Суд ЕС уже более полугода рассматривает иски Венгрии и Словакии против запрета газа из РФ
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Иски Венгрии и Словакии против регламента Евросоюза о поэтапном прекращении импорта российского газа уже более чем полгода продолжают находиться на рассмотрении Суда ЕС, при этом сроки вынесения решений по ним все еще не называют, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Венгрия и Словакия требуют отменить регламент ЕС 2026/261 о поэтапном отказе от российского газа. По мнению Будапешта и Братиславы, документ фактически вводит санкции против России, требующие единогласного одобрения стран ЕС, однако был принят квалифицированным большинством как мера энергетической и торговой политики. Подача исков не приостанавливает действие регламента.
"Суд не предоставляет ориентировочных дат будущих процессуальных действий или оценок того, когда могут быть вынесены решения", - сообщили в инстанции.
В суде также не уточнили, могут ли разбирательства по заявлениям Венгрии и Словакии быть объединены в одно производство.
"Любые решения относительно возможного объединения дел также будут опубликованы в установленном порядке", - отметили в пресс-службе.
Согласно данным судебного реестра, оба иска остаются на рассмотрении.
Венгрия подала иск 2 февраля 2026 года, Словакия - 24 апреля. Информации о назначенных слушаниях по этим делам также пока не опубликовано.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова также обратиться в Суд ЕС и в случае принятия решения об окончательном прекращении поставок российской нефти.