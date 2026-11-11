https://1prime.ru/20261111/gazprom-875123591.html
"Газпром" и "Србиягаз" обсудили продолжение поставок газа в Сербию
"Газпром" и "Србиягаз" обсудили продолжение поставок газа в Сербию - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" и "Србиягаз" обсудили продолжение поставок газа в Сербию
"Газпром" и "Србиягаз" обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию, сообщила российская компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T17:07+0300
2026-11-11T17:07+0300
2026-11-11T17:07+0300
газ
россия
сербия
алексей миллер
газпром
србиягаз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875123591.jpg?1794406043
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" и "Србиягаз" обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию, сообщила российская компания. "Состоялась встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя наблюдательного совета ГП "Србиягаз" Александра Вулина. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок", - говорится в сообщении.
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, сербия, алексей миллер, газпром, србиягаз
Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Алексей Миллер, Газпром, Србиягаз
"Газпром" и "Србиягаз" обсудили продолжение поставок газа в Сербию
"Газпром" и "Србиягаз" обсудили сотрудничество и продолжение поставок газа в Сербию