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"Газпром" и "Србиягаз" обсудили продолжение поставок газа в Сербию

"Газпром" и "Србиягаз" обсудили продолжение поставок газа в Сербию - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" и "Србиягаз" обсудили продолжение поставок газа в Сербию

"Газпром" и "Србиягаз" обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию, сообщила российская компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:07+0300

2026-11-11T17:07+0300

2026-11-11T17:07+0300

газ

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сербия

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србиягаз

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" и "Србиягаз" обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию, сообщила российская компания. "Состоялась встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя наблюдательного совета ГП "Србиягаз" Александра Вулина. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок", - говорится в сообщении.

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газ, россия, сербия, алексей миллер, газпром, србиягаз