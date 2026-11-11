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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" 10 ноября в пятый раз с начала месяца обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:08+0300

2026-11-11T17:08+0300

2026-11-11T17:08+0300

газ

россия

китай

якутия

ковыктинское месторождение

газпром

сила сибири

cnpc

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" 10 ноября в пятый раз с начала месяца обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 10 ноября", - говорится в сообщении. В наступившем году "Газпром" сообщал о шести новых рекордах суточных поставок газа в Китай по газопроводу: дважды в январе, один раз в июле, четыре раза в ноябре - последний раз 5 ноября. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Прошлой осенью "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по газопроводу до 44 миллиардов кубометров газа в год.

китай

якутия

ковыктинское месторождение

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газ, россия, китай, якутия, ковыктинское месторождение, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"