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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" 10 ноября в пятый раз с начала месяца обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T17:08+0300
2026-11-11T17:08+0300
газ
россия
китай
якутия
ковыктинское месторождение
газпром
сила сибири
cnpc
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" 10 ноября в пятый раз с начала месяца обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 10 ноября", - говорится в сообщении. В наступившем году "Газпром" сообщал о шести новых рекордах суточных поставок газа в Китай по газопроводу: дважды в январе, один раз в июле, четыре раза в ноябре - последний раз 5 ноября. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Прошлой осенью "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по газопроводу до 44 миллиардов кубометров газа в год.
китай
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газ, россия, китай, якутия, ковыктинское месторождение, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, ЯКУТИЯ, Ковыктинское месторождение, Газпром, Сила Сибири, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
17:08 11.11.2026
 
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" в пятый раз с начала ноября обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" 10 ноября в пятый раз с начала месяца обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
"Газпром" в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 10 ноября", - говорится в сообщении.
В наступившем году "Газпром" сообщал о шести новых рекордах суточных поставок газа в Китай по газопроводу: дважды в январе, один раз в июле, четыре раза в ноябре - последний раз 5 ноября.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Прошлой осенью "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по газопроводу до 44 миллиардов кубометров газа в год.
 
ГазРОССИЯКИТАЙЯКУТИЯКовыктинское месторождениеГазпромСила СибириCNPCГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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