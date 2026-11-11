https://1prime.ru/20261111/gelendzhik-875092857.html
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T03:11+0300
2026-11-11T03:11+0300
2026-11-11T03:11+0300
бизнес
геленджик
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875092857.jpg?1794355865
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Как отметили в Росавиации, согласно действующему NOTAM, аэропорт города принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.
геленджик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Как отметили в Росавиации, согласно действующему NOTAM, аэропорт города принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.