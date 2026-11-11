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В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T03:11+0300

2026-11-11T03:11+0300

2026-11-11T03:11+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Как отметили в Росавиации, согласно действующему NOTAM, аэропорт города принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.

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бизнес, геленджик, росавиация