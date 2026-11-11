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Глава "Камаза" посетил Минский автомобильный завод
Глава "Камаза" посетил Минский автомобильный завод - 11.11.2026, ПРАЙМ
Глава "Камаза" посетил Минский автомобильный завод
Генеральный директор ПАО "Камаз" посетил Минский автомобильный завод с рабочим визитом и принял участие в деловой встрече, сообщила пресс-служба "Камаза". | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:41+0300
2026-11-11T10:41+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Камаз" посетил Минский автомобильный завод с рабочим визитом и принял участие в деловой встрече, сообщила пресс-служба "Камаза". "Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин посетил с рабочим визитом ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ), где принял участие в деловой встрече по вопросам промышленной кооперации России и Белоруссии", - говорится в сообщении. Также в переговорах приняли участие министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов, замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов и генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович. В ходе совещания стороны обсудили рыночную конъюнктуру, реализацию текущих проектов, а также исполнение договоренностей в рамках ранее подписанных соглашений. Кроме того, на площадке состоялась презентация седельного тягача, созданного в сотрудничестве "Камаза" и МАЗа. Машина оснащена кабиной новейшего поколения К5. Новинка получила высокую оценку участников встречи. "По итогам переговоров были намечены дальнейшие шаги по развитию проекта и укреплению взаимодействия между предприятиями. Партнерство, нацеленное на реализацию совместных промышленных инициатив, находит полную поддержку со стороны профильных министерств обеих стран", - подчеркнули в "Камазе".
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промышленность, бизнес, белоруссия, сергей когогин, камаз, минпромторг
Промышленность, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Когогин, Камаз, Минпромторг
Глава "Камаза" посетил Минский автомобильный завод
Гендиректор "Камаза" Когогин посетил Минский автомобильный завод с рабочим визитом
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Камаз" посетил Минский автомобильный завод с рабочим визитом и принял участие в деловой встрече, сообщила пресс-служба "Камаза".
"Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин посетил с рабочим визитом ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ), где принял участие в деловой встрече по вопросам промышленной кооперации России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Также в переговорах приняли участие министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов, замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов и генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович. В ходе совещания стороны обсудили рыночную конъюнктуру, реализацию текущих проектов, а также исполнение договоренностей в рамках ранее подписанных соглашений.
Кроме того, на площадке состоялась презентация седельного тягача, созданного в сотрудничестве "Камаза" и МАЗа. Машина оснащена кабиной новейшего поколения К5. Новинка получила высокую оценку участников встречи.
"По итогам переговоров были намечены дальнейшие шаги по развитию проекта и укреплению взаимодействия между предприятиями. Партнерство, нацеленное на реализацию совместных промышленных инициатив, находит полную поддержку со стороны профильных министерств обеих стран", - подчеркнули в "Камазе".