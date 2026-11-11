https://1prime.ru/20261111/gendirektor-875100881.html

Глава "Камаза" посетил Минский автомобильный завод

Глава "Камаза" посетил Минский автомобильный завод - 11.11.2026, ПРАЙМ

Глава "Камаза" посетил Минский автомобильный завод

Генеральный директор ПАО "Камаз" посетил Минский автомобильный завод с рабочим визитом и принял участие в деловой встрече, сообщила пресс-служба "Камаза". | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:41+0300

2026-11-11T10:41+0300

2026-11-11T10:43+0300

промышленность

бизнес

белоруссия

сергей когогин

камаз

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875100881.jpg?1794383010

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Камаз" посетил Минский автомобильный завод с рабочим визитом и принял участие в деловой встрече, сообщила пресс-служба "Камаза". "Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин посетил с рабочим визитом ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ), где принял участие в деловой встрече по вопросам промышленной кооперации России и Белоруссии", - говорится в сообщении. Также в переговорах приняли участие министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов, замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов и генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович. В ходе совещания стороны обсудили рыночную конъюнктуру, реализацию текущих проектов, а также исполнение договоренностей в рамках ранее подписанных соглашений. Кроме того, на площадке состоялась презентация седельного тягача, созданного в сотрудничестве "Камаза" и МАЗа. Машина оснащена кабиной новейшего поколения К5. Новинка получила высокую оценку участников встречи. "По итогам переговоров были намечены дальнейшие шаги по развитию проекта и укреплению взаимодействия между предприятиями. Партнерство, нацеленное на реализацию совместных промышленных инициатив, находит полную поддержку со стороны профильных министерств обеих стран", - подчеркнули в "Камазе".

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, белоруссия, сергей когогин, камаз, минпромторг