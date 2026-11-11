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В Германии предупредили об угрозе долгового кризиса
В Германии предупредили об угрозе долгового кризиса - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Германии предупредили об угрозе долгового кризиса
Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дыре в бюджете в размере 300 миллиардов евро к 2040 году из-за масштабной... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:38+0300
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БЕРЛИН, 11 ноя - ПРАЙМ. Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дыре в бюджете в размере 300 миллиардов евро к 2040 году из-за масштабной милитаризации, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на ежегодный доклад экспертов совета.
"Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 миллиардов евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках "долгового тормоза", - говорится в публикации.
По оценке экспертов, сохранение текущей схемы финансирования расходов на оборону, в основном за счет заимствований, приведет к росту госдолга Германии с нынешних 63% до 98% ВВП к 2040 году, что поставит под угрозу стабильность всей еврозоны. Чтобы избежать этого, они предложили сократить в стране государственные расходы и повысить налоги.
Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что они будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
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мировая экономика, финансы, германия, фрг, владимир путин, handelsblatt, бундестаг, нато
Мировая экономика, Финансы, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Владимир Путин, Handelsblatt, Бундестаг, НАТО
В Германии предупредили об угрозе долгового кризиса
Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации
БЕРЛИН, 11 ноя - ПРАЙМ. Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дыре в бюджете в размере 300 миллиардов евро к 2040 году из-за масштабной милитаризации, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на ежегодный доклад экспертов совета.
"Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 миллиардов евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках "долгового тормоза", - говорится в публикации.
По оценке экспертов, сохранение текущей схемы финансирования расходов на оборону, в основном за счет заимствований, приведет к росту госдолга Германии с нынешних 63% до 98% ВВП к 2040 году, что поставит под угрозу стабильность всей еврозоны. Чтобы избежать этого, они предложили сократить в стране государственные расходы и повысить налоги.
Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что они будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.