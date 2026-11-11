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По 1200 евро с каждого: во сколько Германии обошлась Украина

По 1200 евро с каждого: во сколько Германии обошлась Украина - 11.11.2026, ПРАЙМ

По 1200 евро с каждого: во сколько Германии обошлась Украина

Германия заявляет о почти ста миллиардах евро помощи Украине с 2022 года, однако, если разобраться в структуре расходов, до Украины дошла лишь малая часть,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Германия заявляет о почти ста миллиардах евро помощи Украине с 2022 года, однако, если разобраться в структуре расходов, до Украины дошла лишь малая часть, пишет ИноСМИ со ссылкой на Berliner Zeitung.По данным правительства, помощь обходится каждому немцу примерно в 1200 евро — из них чуть менее 330 евро приходится на пособия для украинских беженцев в Германии. Однако Кильский институт мировой экономики в базе Ukraine Support Tracker учитывает только уже оказанную или гарантированную помощь: для Германии с января 2022 года по конец августа 2026-го эта сумма составит около 30,8 миллиарда евро. В пересчете на 84 миллиона жителей это около 370 евро на душу населения, в среднем около 80 евро в год.По данным института, Норвегия выделила около 2050 евро на душу населения — в пять раз больше Германии, Дания — чуть менее 1960, Швеция — чуть более 1060. Германия с показателем около 370 евро находится в середине рейтинга, практически наравне с Канадой, чуть выше — США и Великобритания. "Норвегия и Дания входят в число самых богатых стран Европы, что отчасти объясняет разрыв", — отмечает издание, добавляя, что даже относительно ВВП Дания выделила чуть менее 3,5%, Норвегия — 2,8%, а Германия — 0,86%.В 2025 году Германия выделила около 9,4 миллиарда евро — больше, чем в любой другой год, что составляет примерно 110 евро на душу населения. С января по август 2026-го этот показатель составил около 65 евро. При этом, как отмечает BZ, если учитывать расчетную долю каждого члена ЕС в помощи структур блока, показатель для Германии возрастает до примерно 640 евро на душу населения, однако Кильский институт распределяет эти доли лишь теоретически — сами государства эти средства Украине не выплачивают.

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мировая экономика, германия, ес, украина, дания