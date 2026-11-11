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Названы города с самыми высокими зарплатами для водителей

Названы города с самыми высокими зарплатами для водителей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Названы города с самыми высокими зарплатами для водителей

Вакансии с зарплатами свыше 150 тысяч рублей в месяц предлагают водителям сразу в нескольких российских городах, в том числе в Волгограде, Екатеринбурге, Самаре | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T03:38+0300

2026-11-11T03:38+0300

2026-11-11T03:38+0300

бизнес

волгоград

екатеринбург

самара

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Вакансии с зарплатами свыше 150 тысяч рублей в месяц предлагают водителям сразу в нескольких российских городах, в том числе в Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Уфе, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Вакансии водителей на зарплату свыше 150 тысяч рублей в месяц — в топе вакансий Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Уфы", - рассказали в компании. В частности, в Санкт-Петербурге есть вакансия для водителя троллейбуса с зарплатой 195 тысяч рублей, в Волгограде, Самаре и Уфе - водителя-экспедитора категории Е (от 191 тысячи рублей), в Екатеринбурге также есть аналогичное предложение с зарплатой 150-180 тысяч рублей в месяц. Чуть более скромные по зарплате предложения есть в других крупных городах - например, в Омске ищут водителя погрузчика на 92-124 тысячи рублей в месяц, похожая вакансия есть в Челябинске, но там предлагают чуть больше - 102-126 тысяч рублей в месяц.

волгоград

екатеринбург

самара

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоград, екатеринбург, самара