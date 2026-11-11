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Названы города с самыми высокими зарплатами для водителей - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Названы города с самыми высокими зарплатами для водителей
Названы города с самыми высокими зарплатами для водителей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Названы города с самыми высокими зарплатами для водителей
Вакансии с зарплатами свыше 150 тысяч рублей в месяц предлагают водителям сразу в нескольких российских городах, в том числе в Волгограде, Екатеринбурге, Самаре | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T03:38+0300
2026-11-11T03:38+0300
бизнес
волгоград
екатеринбург
самара
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875092924.jpg?1794357491
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Вакансии с зарплатами свыше 150 тысяч рублей в месяц предлагают водителям сразу в нескольких российских городах, в том числе в Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Уфе, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Вакансии водителей на зарплату свыше 150 тысяч рублей в месяц — в топе вакансий Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Уфы", - рассказали в компании. В частности, в Санкт-Петербурге есть вакансия для водителя троллейбуса с зарплатой 195 тысяч рублей, в Волгограде, Самаре и Уфе - водителя-экспедитора категории Е (от 191 тысячи рублей), в Екатеринбурге также есть аналогичное предложение с зарплатой 150-180 тысяч рублей в месяц. Чуть более скромные по зарплате предложения есть в других крупных городах - например, в Омске ищут водителя погрузчика на 92-124 тысячи рублей в месяц, похожая вакансия есть в Челябинске, но там предлагают чуть больше - 102-126 тысяч рублей в месяц.
волгоград
екатеринбург
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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40
бизнес, волгоград, екатеринбург, самара
Бизнес, ВОЛГОГРАД, ЕКАТЕРИНБУРГ, САМАРА
03:38 11.11.2026
 
Названы города с самыми высокими зарплатами для водителей

SuperJob: водителям предлагают вакансии с зарплатами свыше 150 тысяч рублей в месяц

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Вакансии с зарплатами свыше 150 тысяч рублей в месяц предлагают водителям сразу в нескольких российских городах, в том числе в Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Уфе, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Вакансии водителей на зарплату свыше 150 тысяч рублей в месяц — в топе вакансий Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Уфы", - рассказали в компании.
В частности, в Санкт-Петербурге есть вакансия для водителя троллейбуса с зарплатой 195 тысяч рублей, в Волгограде, Самаре и Уфе - водителя-экспедитора категории Е (от 191 тысячи рублей), в Екатеринбурге также есть аналогичное предложение с зарплатой 150-180 тысяч рублей в месяц.
Чуть более скромные по зарплате предложения есть в других крупных городах - например, в Омске ищут водителя погрузчика на 92-124 тысячи рублей в месяц, похожая вакансия есть в Челябинске, но там предлагают чуть больше - 102-126 тысяч рублей в месяц.
 
БизнесВОЛГОГРАДЕКАТЕРИНБУРГСАМАРА
 
 
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