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ГД уточнила редакцию проекта об использовании земли над подземными гаражами

ГД уточнила редакцию проекта об использовании земли над подземными гаражами - 11.11.2026, ПРАЙМ

ГД уточнила редакцию проекта об использовании земли над подземными гаражами

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям уточнил ко второму чтении редакцию законопроекта, позволяющего владельцам... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:58+0300

2026-11-11T11:58+0300

2026-11-11T12:08+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям уточнил ко второму чтении редакцию законопроекта, позволяющего владельцам подземных гаражей использовать земельные участки, расположенные над ними. Документ направлен на защиту прав собственников подземных гаражей. Он разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ, в котором предлагается устранить правовую неопределенность в части оформления прав на землю собственниками подземных гаражей. "Владельцам подземных гаражей будут передавать землю под въездом в собственность", - сообщил журналистам первый зампред комитета Никита Чаплин. По его словам, собственник подземного гаража или другого подземного здания после принятия закона сможет "оформить государственную или муниципальную землю у входа или въезда, получить доступ для ремонта и защитить объект от опасных работ на поверхности". Соответствующие изменения вносятся в Земельный кодекс и закон о гаражных объединениях. Депутат напомнил, что подземный объект и участок над ним могут принадлежать разным лицам. В 2024 году Конституционный суд потребовал урегулировать права владельцев зарегистрированных подземных гаражей с учетом использования пространства над ними, пояснил он. Законопроект "закрепляет порядок для ситуаций, когда человеку принадлежит недвижимость под поверхностью, а для ее использования требуется вход или въезд с поверхности", добавил Чаплин. При этом ко второму чтению были уточнены границы предоставляемой земли. "Первая редакция связывала ее оформление с наличием наземных конструктивных элементов. Теперь участок предложено передавать в собственность или аренду в границах наземной части, обеспечивающей вход либо въезд. Правило распространят и на собственников помещений внутри подземного здания или сооружения. При нескольких владельцах неделимый участок можно будет оформить в общую долевую собственность или арендовать совместно", - пояснил парламентарий. Кроме того, для правообладателей земли вводится обязанность сохранять подземные объекты и не препятствовать доступу к ним. "Владелец сможет потребовать через суд прекращения работ, мешающих эксплуатации, обслуживанию или ремонту. Для ремонта подземного здания или сооружения, относящегося к нелинейным объектам, государственную или муниципальную землю разрешат использовать сроком до одного года", – рассказал Чаплин. Помимо этого, покупатель участка при получении от продавца заведомо ложных сведений об отсутствии под землей зданий и сооружений сможет потребовать снижения цены или расторжения договора с возмещением убытков, сообщил он. Ко второму чтению комитет уточнил и определения гаражей. Наземным будет считаться гараж, полностью или частично расположенный над поверхностью земли либо имеющий наземный этаж. У подземного гаража наземная часть сможет обеспечивать въезд. Подземный гаражный комплекс будет иметь только подземные этажи и наземную часть для въезда на территорию, объяснил депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, конституционный суд, госдума