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Госдума приняла в I чтении проект о планировании картографических работ

Госдума приняла в I чтении проект о планировании картографических работ - 11.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект о планировании картографических работ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка планирования картографических работ в России. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:42+0300

2026-11-11T15:42+0300

2026-11-11T15:42+0300

россия

роскадастр

госдума

росреестр

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка планирования картографических работ в России. Документ внесен правительством РФ. Он обязывает региональные власти уведомлять публично-правовую компанию "Роскадастр" через федеральный портал пространственных данных о планируемых на три года картографических работах, в том числе на местном уровне, выполняемых за счет средств регионального и местного бюджетов соответственно. А Росреестр должен будет утверждать единый план выполнения картографических работ. Предлагаемые изменения исключат возможность создания дублирующих картографических материалов в отношении одних и тех же территорий, считают авторы законопроекта. Росреестр ежегодно фиксирует дублирование картографических работ, проводимых регионами и органами местного самоуправления, с работами, которые проводятся на федеральном уровне, пояснял в октябре замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий. По его словам, совпадают и масштабы, и районы работ, а это неэффективное расходование денежных средств. Реализация законопроекта позволит избежать избыточных бюджетных расходов, учесть региональные потребности и повысить эффективность картографической деятельности, пояснил журналистам первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин. А коммерческие застройщики, девелоперы, инфраструктурные компании получат гарантированный доступ к актуальным картам через единую цифровую платформу, отметил он. "Бизнесу больше не нужно самостоятельно заказывать дорогостоящую аэрофотосъемку территорий, если данные уже обновлены государством. Это позволит существенно сократить расходы инвесторов на предпроектные изыскания", - полагает депутат. Законопроект также предусматривает создание национального научно-технического совета в сфере геодезии, картографии, пространственных данных и геоинформационных технологий. Совет будет заниматься экспертной оценкой проектов и программ в этой сфере, а также координацией научно-технологической деятельности и разработкой стратегических направлений развития. Кроме того, расходы на ликвидацию "Роскадастром" пунктов государственной геодезической сети по инициативе заинтересованных лиц предлагается возложить на инициатора их ликвидации. Такие работы сейчас выполняет только "Роскадастр" с одновременным созданием нового пункта.

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россия, роскадастр, госдума, росреестр