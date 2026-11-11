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В Госдуму внесут проект об упрощении госзакупок 17 ноября

В Госдуму внесут проект об упрощении госзакупок 17 ноября - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект об упрощении госзакупок 17 ноября

Законопроект об упрощении осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на рассмотрение Госдумы в первом чтении планируется вынести | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:41+0300

2026-11-11T18:41+0300

2026-11-11T18:41+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Законопроект об упрощении осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на рассмотрение Госдумы в первом чтении планируется вынести 17 ноября, следует из ее базы данных. Документ внесен в среду группой сенаторов и депутатов во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Проект продлевает на 2027 год срок действия ряда временных, антикризисных мер, в том числе возможность осуществлять закупки на строительство "под ключ" и нераспространение на отдельных заказчиков ограничения по годовому объему закупок (50 миллионов рублей) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). На год продлевается также возможность внесения изменений в существенные условия контрактов на основании решений федерального или регионального правительства, местной администрации. На следующий год продлевается и право правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Правительства России и Москвы еще год смогут также устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и определять порядок их осуществления. Кроме того, на постоянной основе закрепляется временное полномочие кабмина РФ устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность по реализации молодежной политики, предоставляется право осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей, а если такая закупка осуществляется в электронной форме, то до 5 миллионов рублей. А порог, при котором допускается проведение запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), повышается до 10 миллионов с 7 миллионов рублей. Кроме того, в заключаемые с субъектами МСП договоры разрешается включать условия об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных в них обязательств. Помимо этого, сроки размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона и документации о закупке сокращаются с 15 до 7 дней в случае, когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 300 миллионов рублей, а при закупке строительных работ - 2 миллиарда рублей. Законопроект также разрешает изменять сроки контрактов на выполнение работ по авторскому надзору в соответствии со сроками контракта на выполнение строительных работ. И допускается увеличение сроков контрактов на 10% в случаях, когда объем поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг также был увеличен на 10%. Эти изменения, согласно пояснительной записке, позволят обеспечить гибкость исполнения контрактов.

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россия, лнр, херсонская область, москва, валентина матвиенко, вячеслав володин, госдума, мсп