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В Госдуму внесли проект о работе противолегализационных систем банков

В Госдуму внесли проект о работе противолегализационных систем банков - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о работе противолегализационных систем банков

Законопроект, направленный на повышение эффективности работы противолегализационных систем кредитных организаций и филиалов иностранных банков на территории... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T19:57+0300

2026-11-11T19:57+0300

2026-11-11T19:57+0300

банки

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банк россии

росфинмониторинг

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Законопроект, направленный на повышение эффективности работы противолегализационных систем кредитных организаций и филиалов иностранных банков на территории России, внесен в Госдуму, следует из ее базы данных. Авторами данной инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Они обращают внимание, что сектор теневых финансовых услуг, обеспечивающий расчеты в целях незаконной продажи наркотических средств, расчеты в анонимных криптообменниках и запрещенных онлайн-казино, а также мошенников при краже денежных средств граждан существенно трансформировался и сместился в сторону Р2Р-переводов через счета физических лиц с использованием электронных средств платежа. "Для обхода механизмов контроля кредитных организаций недобросовестные субъекты могут дробить операции одновременно в 30 кредитных организациях и переходить на обслуживание из одной кредитной организации в другую", - отмечается в пояснительной записке. Законопроект предусматривают выявление Банком России рисков совершения физлицами высокорисковых (подозрительных) операций, а также передачу информации о таких рисках во все российские кредитные организации, филиалы иностранных банков в России и Росфинмониторинг. Признаки, свидетельствующие о совершении таких подозрительных операций, будут определяться ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом и утверждаться его советом директоров. В целях совершения внутреннего "противолегализационного" контроля законопроект предоставляет право таким банкам и филиалам использовать полученную от ЦБ информацию в качестве дополнительного фактора, влияющего на оценку степени (уровня) риска совершения клиентом - физлицом подозрительных операций. В случае несогласия с наличием у клиента соответствующего риска банки и филиалы вправе проинформировать об этом Банк России. При наличии собственной или полученной от ЦБ подобной информации российские банки и филиалы иностранных банков будут обязаны ограничить совершение таким клиентом операций по внесению наличных денег на свой счет (вклад) суммой 30 тысяч рублей в месяц, а также зачисление такой суммы на его счет (вклад) другими лицами. Аналогичное ограничение вводится и при внесении наличных для увеличения остатка электронных денежных средств. Одновременно законопроект предоставляет право российским банкам и филиалам иностранных банков самостоятельно определять конкретный срок для применения ограничительных мер в пределах одного года со дня начала их применения. При повторном выявлении подозрительных операций срок применения ограничений составит два года. Законопроектом также предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования в кредитной организации, филиале иностранного банка примененных ограничений. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2028 года. Этот переходный период необходим для доработки информационных систем кредитных организаций, филиалов иностранных банков и изменения их бизнес-процессов, сказано в пояснительной записке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россии, росфинмониторинг