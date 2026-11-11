https://1prime.ru/20261111/gosduma-875133045.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения сроков оплаты по закупкам

В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения сроков оплаты по закупкам - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения сроков оплаты по закупкам

Председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко совместно с депутатами и сенаторами внесли в палату парламента законопроект,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:32+0300

2026-11-11T21:32+0300

2026-11-11T21:32+0300

общество

вячеслав володин

валентина матвиенко

госдума

совет федерации

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875133045.jpg?1794421925

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко совместно с депутатами и сенаторами внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается исключить предупреждение и сразу штрафовать заказчиков за нарушения сроков оплаты по договорам в сфере закупок, документ доступен в думской электронной базе. Сейчас штраф за впервые совершенное нарушение можно заменить на предупреждение, если нет имущественного ущерба. Авторы проекта считают, что при отсутствии оплаты по закупкам у поставщика образуется имущественный ущерб, так как полученные деньги он направляет на зарплату и другие обязательства. "Предлагается предусмотреть, что административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных частями 1,5-7 статьи 7.30.4 КоАП", - говорится в пояснительной записке к проекту. Согласно проекту, штраф не будут заменять предупреждением за четыре нарушения: проведение закупки не по правилам, нарушение сроков или порядка заключения договора по итогам закупки только для малого и среднего бизнеса, закупка у них меньше установленного объема, а также нарушение срока оплаты по договору. По мнению авторов, данная мера позволит сформировать единую правоприменительную практику и повысить эффективность административной ответственности. Как отмечается в пояснительной записке, в 2024 году неуплаты малому и среднему бизнесу со стороны заказчиков оценивались в 1,5 миллиарда рублей, в 2025 году - уже в 4,1 миллиарда. По данным ФАС, которые приводятся в документах, с 2022 года вынесено 1481 предупреждение и 703 штрафа за нарушения сроков оплаты. Авторы подчеркивают, что автоматическая замена штрафа предупреждением не снижает число нарушений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума, совет федерации