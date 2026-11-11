https://1prime.ru/20261111/gosduma-875133045.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения сроков оплаты по закупкам
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения сроков оплаты по закупкам - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения сроков оплаты по закупкам
Председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко совместно с депутатами и сенаторами внесли в палату парламента законопроект,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T21:32+0300
2026-11-11T21:32+0300
2026-11-11T21:32+0300
общество
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума
совет федерации
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко совместно с депутатами и сенаторами внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается исключить предупреждение и сразу штрафовать заказчиков за нарушения сроков оплаты по договорам в сфере закупок, документ доступен в думской электронной базе.
Сейчас штраф за впервые совершенное нарушение можно заменить на предупреждение, если нет имущественного ущерба. Авторы проекта считают, что при отсутствии оплаты по закупкам у поставщика образуется имущественный ущерб, так как полученные деньги он направляет на зарплату и другие обязательства.
"Предлагается предусмотреть, что административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных частями 1,5-7 статьи 7.30.4 КоАП", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно проекту, штраф не будут заменять предупреждением за четыре нарушения: проведение закупки не по правилам, нарушение сроков или порядка заключения договора по итогам закупки только для малого и среднего бизнеса, закупка у них меньше установленного объема, а также нарушение срока оплаты по договору.
По мнению авторов, данная мера позволит сформировать единую правоприменительную практику и повысить эффективность административной ответственности.
Как отмечается в пояснительной записке, в 2024 году неуплаты малому и среднему бизнесу со стороны заказчиков оценивались в 1,5 миллиарда рублей, в 2025 году - уже в 4,1 миллиарда. По данным ФАС, которые приводятся в документах, с 2022 года вынесено 1481 предупреждение и 703 штрафа за нарушения сроков оплаты. Авторы подчеркивают, что автоматическая замена штрафа предупреждением не снижает число нарушений.
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общество , вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума, совет федерации
Общество , Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума, Совет Федерации
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения сроков оплаты по закупкам
В ГД внесли проект о штрафах за нарушения сроков оплаты по договорам в сфере закупок
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко совместно с депутатами и сенаторами внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается исключить предупреждение и сразу штрафовать заказчиков за нарушения сроков оплаты по договорам в сфере закупок, документ доступен в думской электронной базе.
Сейчас штраф за впервые совершенное нарушение можно заменить на предупреждение, если нет имущественного ущерба. Авторы проекта считают, что при отсутствии оплаты по закупкам у поставщика образуется имущественный ущерб, так как полученные деньги он направляет на зарплату и другие обязательства.
"Предлагается предусмотреть, что административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных частями 1,5-7 статьи 7.30.4 КоАП", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно проекту, штраф не будут заменять предупреждением за четыре нарушения: проведение закупки не по правилам, нарушение сроков или порядка заключения договора по итогам закупки только для малого и среднего бизнеса, закупка у них меньше установленного объема, а также нарушение срока оплаты по договору.
По мнению авторов, данная мера позволит сформировать единую правоприменительную практику и повысить эффективность административной ответственности.
Как отмечается в пояснительной записке, в 2024 году неуплаты малому и среднему бизнесу со стороны заказчиков оценивались в 1,5 миллиарда рублей, в 2025 году - уже в 4,1 миллиарда. По данным ФАС, которые приводятся в документах, с 2022 года вынесено 1481 предупреждение и 703 штрафа за нарушения сроков оплаты. Авторы подчеркивают, что автоматическая замена штрафа предупреждением не снижает число нарушений.