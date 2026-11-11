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Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров воды для жителей Козлодуя - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров воды для жителей Козлодуя
Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров воды для жителей Козлодуя - 11.11.2026, ПРАЙМ
Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров воды для жителей Козлодуя
Государственный резерв Болгарии выделит более 860 тысяч литров питьевой воды для жителей города Козлодуй, в районе которого действует режим чрезвычайной... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:42+0300
2026-11-11T15:42+0300
мировая экономика
болгария
аэс "козлодуй"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875118861.jpg?1794400945
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Государственный резерв Болгарии выделит более 860 тысяч литров питьевой воды для жителей города Козлодуй, в районе которого действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Режим ЧС в Козлодуе, известного по одноименной АЭС в его окрестностях, был введен 30 октября, когда анализы выявили в воде концентрацию хрома на уровне около 90 микрограммов на литр при допустимой норме в 50 микрограммов. Власти призвали жителей не использовать воду из центрального водопровода для питья и приготовления пищи. "Ведомство предоставит 864 тысячи литров бутилированной питьевой воды, чтобы помочь населению преодолеть кризис", - говорится в коммюнике Госрезерва. Поступающая из Госрезерва вода будет поставлена в 10-литровых емкостях, а администрация Козлодуя организует ее доставку и распределение среди населения, сообщили в ведомстве. Несколько дней назад режим чрезвычайной ситуации был продлен еще на 30 дней. Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году.
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мировая экономика, болгария, аэс "козлодуй"
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, АЭС "Козлодуй"
15:42 11.11.2026
 
Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров воды для жителей Козлодуя

Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров питьевой воды для жителей Козлодуя

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Государственный резерв Болгарии выделит более 860 тысяч литров питьевой воды для жителей города Козлодуй, в районе которого действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Режим ЧС в Козлодуе, известного по одноименной АЭС в его окрестностях, был введен 30 октября, когда анализы выявили в воде концентрацию хрома на уровне около 90 микрограммов на литр при допустимой норме в 50 микрограммов. Власти призвали жителей не использовать воду из центрального водопровода для питья и приготовления пищи.
"Ведомство предоставит 864 тысячи литров бутилированной питьевой воды, чтобы помочь населению преодолеть кризис", - говорится в коммюнике Госрезерва.
Поступающая из Госрезерва вода будет поставлена в 10-литровых емкостях, а администрация Козлодуя организует ее доставку и распределение среди населения, сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад режим чрезвычайной ситуации был продлен еще на 30 дней.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году.
 
Мировая экономикаБОЛГАРИЯАЭС "Козлодуй"
 
 
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