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Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров воды для жителей Козлодуя
Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров воды для жителей Козлодуя - 11.11.2026, ПРАЙМ
Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров воды для жителей Козлодуя
Государственный резерв Болгарии выделит более 860 тысяч литров питьевой воды для жителей города Козлодуй, в районе которого действует режим чрезвычайной... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:42+0300
2026-11-11T15:42+0300
2026-11-11T15:42+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Государственный резерв Болгарии выделит более 860 тысяч литров питьевой воды для жителей города Козлодуй, в районе которого действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Режим ЧС в Козлодуе, известного по одноименной АЭС в его окрестностях, был введен 30 октября, когда анализы выявили в воде концентрацию хрома на уровне около 90 микрограммов на литр при допустимой норме в 50 микрограммов. Власти призвали жителей не использовать воду из центрального водопровода для питья и приготовления пищи.
"Ведомство предоставит 864 тысячи литров бутилированной питьевой воды, чтобы помочь населению преодолеть кризис", - говорится в коммюнике Госрезерва.
Поступающая из Госрезерва вода будет поставлена в 10-литровых емкостях, а администрация Козлодуя организует ее доставку и распределение среди населения, сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад режим чрезвычайной ситуации был продлен еще на 30 дней.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году.
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мировая экономика, болгария, аэс "козлодуй"
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, АЭС "Козлодуй"
Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров воды для жителей Козлодуя
Госрезерв Болгарии выделит более 860 тыс литров питьевой воды для жителей Козлодуя
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Государственный резерв Болгарии выделит более 860 тысяч литров питьевой воды для жителей города Козлодуй, в районе которого действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Режим ЧС в Козлодуе, известного по одноименной АЭС в его окрестностях, был введен 30 октября, когда анализы выявили в воде концентрацию хрома на уровне около 90 микрограммов на литр при допустимой норме в 50 микрограммов. Власти призвали жителей не использовать воду из центрального водопровода для питья и приготовления пищи.
"Ведомство предоставит 864 тысячи литров бутилированной питьевой воды, чтобы помочь населению преодолеть кризис", - говорится в коммюнике Госрезерва.
Поступающая из Госрезерва вода будет поставлена в 10-литровых емкостях, а администрация Козлодуя организует ее доставку и распределение среди населения, сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад режим чрезвычайной ситуации был продлен еще на 30 дней.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году.