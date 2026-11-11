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В России приняли ГОСТ на колобки, щи и борщ

В России приняли ГОСТ на колобки, щи и борщ - 11.11.2026, ПРАЙМ

В России приняли ГОСТ на колобки, щи и борщ

Новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд, утвердили в России, заявил глава... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:15+0300

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бизнес

антон алиханов

минпромторг

росстандарт

россия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд, утвердили в России, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках международного форума "Всемирный день качества". "Отрасль рестораторов вместе с Росстандартом в течение последних двух лет формировали единый ГОСТ традиционной русской кухни. И буквально перед началом этой встречи мы его утвердили. Он детально описывает рецептуру 133-х блюд - от борща до кулебяк. Это не попытка все зарегулировать, а ориентир, гарантирующий потребителю подлинность и высокое качество", - сказал министр. Он добавил, что Минпромторг выступит и с инициативой внедрить "русский завтрак" в отелях, пансионатах и кафе. По словам Алиханова, взвешенный потребительский патриотизм не помешает и пойдет на пользу сельхозпроизводителям страны. В стандарт вошли различные блюда, в том числе колобки, борщ, щи, бефстроганов и даже компот. При этом в ГОСТе есть и традиционные русские приправы такие как хрен и горчица. В окончательную версию первой редакции документа вошли более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

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бизнес, антон алиханов, минпромторг, росстандарт, россия