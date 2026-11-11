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ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными
ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными - 11.11.2026, ПРАЙМ
ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными
Принятие ГОСТа на русскую кухню в России позволит сделать национальные блюда более востребованными, кроме того, стандарт нужен для общения профессионалов,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:29+0300
2026-11-11T15:29+0300
2026-11-11T15:29+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Принятие ГОСТа на русскую кухню в России позволит сделать национальные блюда более востребованными, кроме того, стандарт нужен для общения профессионалов, считают эксперты в области общественного питания.
"Принятие ГОСТа русской кухни – это сигнал государства, что национальную кухню как неотъемлемую часть культуры нужно поддерживать и даже спасать и защищать. Это не норма, когда на государственных мероприятиях многие годы продвигалась любая кухня, кроме русской кухни", - сказала член рабочей группы Минпромторга РФ Екатерина Шаповалова, автор и руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России".
Она подчеркнула, что ГОСТ не является ограничением для творчества.
"Неправильно оценивать, что ГОСТ направлен исключительно на рестораны. Мы ожидаем развития и внедрения русской кухни во все сегменты питания от перекуса на заправках до туристических ресторанов, от завтраков в гостиницах до школьных и студенческих столовых", - добавила Шаповалова.
По словам бренд-шефа ресторана "Матрешка" группы Maison Dellos Владислава Пискунова, принятие стандартов русской кухни позволит профессионалам, работающим в сфере общественного питания, разговаривать на одном языке. Кроме того, это позволит развивать и продвигать российские национальные гастрономические традиции на новый уровень и сделать русскую кухню более востребованной.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.
В окончательную версию первой редакции документа вошли более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными
Эксперты: ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда более востребованными
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Принятие ГОСТа на русскую кухню в России позволит сделать национальные блюда более востребованными, кроме того, стандарт нужен для общения профессионалов, считают эксперты в области общественного питания.
"Принятие ГОСТа русской кухни – это сигнал государства, что национальную кухню как неотъемлемую часть культуры нужно поддерживать и даже спасать и защищать. Это не норма, когда на государственных мероприятиях многие годы продвигалась любая кухня, кроме русской кухни", - сказала член рабочей группы Минпромторга РФ Екатерина Шаповалова, автор и руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России".
Она подчеркнула, что ГОСТ не является ограничением для творчества.
"Неправильно оценивать, что ГОСТ направлен исключительно на рестораны. Мы ожидаем развития и внедрения русской кухни во все сегменты питания от перекуса на заправках до туристических ресторанов, от завтраков в гостиницах до школьных и студенческих столовых", - добавила Шаповалова.
По словам бренд-шефа ресторана "Матрешка" группы Maison Dellos Владислава Пискунова, принятие стандартов русской кухни позволит профессионалам, работающим в сфере общественного питания, разговаривать на одном языке. Кроме того, это позволит развивать и продвигать российские национальные гастрономические традиции на новый уровень и сделать русскую кухню более востребованной.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.
В окончательную версию первой редакции документа вошли более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.