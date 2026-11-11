Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/gost-875117858.html
ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными
ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными - 11.11.2026, ПРАЙМ
ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными
Принятие ГОСТа на русскую кухню в России позволит сделать национальные блюда более востребованными, кроме того, стандарт нужен для общения профессионалов,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:29+0300
2026-11-11T15:29+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875117858.jpg?1794400195
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Принятие ГОСТа на русскую кухню в России позволит сделать национальные блюда более востребованными, кроме того, стандарт нужен для общения профессионалов, считают эксперты в области общественного питания. "Принятие ГОСТа русской кухни – это сигнал государства, что национальную кухню как неотъемлемую часть культуры нужно поддерживать и даже спасать и защищать. Это не норма, когда на государственных мероприятиях многие годы продвигалась любая кухня, кроме русской кухни", - сказала член рабочей группы Минпромторга РФ Екатерина Шаповалова, автор и руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России". Она подчеркнула, что ГОСТ не является ограничением для творчества. "Неправильно оценивать, что ГОСТ направлен исключительно на рестораны. Мы ожидаем развития и внедрения русской кухни во все сегменты питания от перекуса на заправках до туристических ресторанов, от завтраков в гостиницах до школьных и студенческих столовых", - добавила Шаповалова. По словам бренд-шефа ресторана "Матрешка" группы Maison Dellos Владислава Пискунова, принятие стандартов русской кухни позволит профессионалам, работающим в сфере общественного питания, разговаривать на одном языке. Кроме того, это позволит развивать и продвигать российские национальные гастрономические традиции на новый уровень и сделать русскую кухню более востребованной. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд. В окончательную версию первой редакции документа вошли более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
15:29 11.11.2026
 
ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными

Эксперты: ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда более востребованными

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Принятие ГОСТа на русскую кухню в России позволит сделать национальные блюда более востребованными, кроме того, стандарт нужен для общения профессионалов, считают эксперты в области общественного питания.
"Принятие ГОСТа русской кухни – это сигнал государства, что национальную кухню как неотъемлемую часть культуры нужно поддерживать и даже спасать и защищать. Это не норма, когда на государственных мероприятиях многие годы продвигалась любая кухня, кроме русской кухни", - сказала член рабочей группы Минпромторга РФ Екатерина Шаповалова, автор и руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России".
Она подчеркнула, что ГОСТ не является ограничением для творчества.
"Неправильно оценивать, что ГОСТ направлен исключительно на рестораны. Мы ожидаем развития и внедрения русской кухни во все сегменты питания от перекуса на заправках до туристических ресторанов, от завтраков в гостиницах до школьных и студенческих столовых", - добавила Шаповалова.
По словам бренд-шефа ресторана "Матрешка" группы Maison Dellos Владислава Пискунова, принятие стандартов русской кухни позволит профессионалам, работающим в сфере общественного питания, разговаривать на одном языке. Кроме того, это позволит развивать и продвигать российские национальные гастрономические традиции на новый уровень и сделать русскую кухню более востребованной.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.
В окончательную версию первой редакции документа вошли более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.
 
БизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала