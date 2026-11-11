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ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными

ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными - 11.11.2026, ПРАЙМ

ГОСТ на русскую кухню позволит сделать национальные блюда востребованными

Принятие ГОСТа на русскую кухню в России позволит сделать национальные блюда более востребованными, кроме того, стандарт нужен для общения профессионалов,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:29+0300

2026-11-11T15:29+0300

2026-11-11T15:29+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Принятие ГОСТа на русскую кухню в России позволит сделать национальные блюда более востребованными, кроме того, стандарт нужен для общения профессионалов, считают эксперты в области общественного питания. "Принятие ГОСТа русской кухни – это сигнал государства, что национальную кухню как неотъемлемую часть культуры нужно поддерживать и даже спасать и защищать. Это не норма, когда на государственных мероприятиях многие годы продвигалась любая кухня, кроме русской кухни", - сказала член рабочей группы Минпромторга РФ Екатерина Шаповалова, автор и руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России". Она подчеркнула, что ГОСТ не является ограничением для творчества. "Неправильно оценивать, что ГОСТ направлен исключительно на рестораны. Мы ожидаем развития и внедрения русской кухни во все сегменты питания от перекуса на заправках до туристических ресторанов, от завтраков в гостиницах до школьных и студенческих столовых", - добавила Шаповалова. По словам бренд-шефа ресторана "Матрешка" группы Maison Dellos Владислава Пискунова, принятие стандартов русской кухни позволит профессионалам, работающим в сфере общественного питания, разговаривать на одном языке. Кроме того, это позволит развивать и продвигать российские национальные гастрономические традиции на новый уровень и сделать русскую кухню более востребованной. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд. В окончательную версию первой редакции документа вошли более 130 блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг