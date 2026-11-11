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Греф назвал банк будущего "невидимым"
Греф назвал банк будущего "невидимым" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Греф назвал банк будущего "невидимым"
Банк будущего будет "невидимым", и фундаментальный сдвиг в этом направлении происходит уже сейчас, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:23+0300
2026-11-11T18:23+0300
2026-11-11T18:23+0300
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875126653.jpg?1794410580
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк будущего будет "невидимым", и фундаментальный сдвиг в этом направлении происходит уже сейчас, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Банк будущего – это банк невидимый. Он встроен в основную массу своих сервисов, он встроен в момент принятия решения, а не является самостоятельным приложением", - сказал он, выступая на Дне платформенной экономики.
"Фундаментальный сдвиг, который происходит на наших глазах, банк перестает быть местом, куда клиенты приходят. Он встраивается в процесс совершения сделки агентами", - добавил Греф.
"Вывод: выиграют те банки, которые станут лучшими API для денег, а не лучшими приложениями для людей. Будет очень большой сдвиг в этой части", - указал банкир.
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герман греф, сбербанк
Греф назвал банк будущего "невидимым"
Греф: банк будущего будет "невидимым"
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк будущего будет "невидимым", и фундаментальный сдвиг в этом направлении происходит уже сейчас, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Банк будущего – это банк невидимый. Он встроен в основную массу своих сервисов, он встроен в момент принятия решения, а не является самостоятельным приложением", - сказал он, выступая на Дне платформенной экономики.
"Фундаментальный сдвиг, который происходит на наших глазах, банк перестает быть местом, куда клиенты приходят. Он встраивается в процесс совершения сделки агентами", - добавил Греф.
"Вывод: выиграют те банки, которые станут лучшими API для денег, а не лучшими приложениями для людей. Будет очень большой сдвиг в этой части", - указал банкир.