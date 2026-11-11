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Греф назвал банк будущего "невидимым"

Греф назвал банк будущего "невидимым" - 11.11.2026, ПРАЙМ

Греф назвал банк будущего "невидимым"

Банк будущего будет "невидимым", и фундаментальный сдвиг в этом направлении происходит уже сейчас, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:23+0300

2026-11-11T18:23+0300

2026-11-11T18:23+0300

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк будущего будет "невидимым", и фундаментальный сдвиг в этом направлении происходит уже сейчас, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Банк будущего – это банк невидимый. Он встроен в основную массу своих сервисов, он встроен в момент принятия решения, а не является самостоятельным приложением", - сказал он, выступая на Дне платформенной экономики. "Фундаментальный сдвиг, который происходит на наших глазах, банк перестает быть местом, куда клиенты приходят. Он встраивается в процесс совершения сделки агентами", - добавил Греф. "Вывод: выиграют те банки, которые станут лучшими API для денег, а не лучшими приложениями для людей. Будет очень большой сдвиг в этой части", - указал банкир.

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герман греф, сбербанк