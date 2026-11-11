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Греф рассказал, как изменятся бизнес-модели из-за внедрения ИИ - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Греф рассказал, как изменятся бизнес-модели из-за внедрения ИИ
Греф рассказал, как изменятся бизнес-модели из-за внедрения ИИ - 11.11.2026, ПРАЙМ
Греф рассказал, как изменятся бизнес-модели из-за внедрения ИИ
Монополия платформ абсолютно не вечна, а внедрение персональных искусственных интеллектов и агентов радикально изменит бизнес-модели, заявил глава Сбербанка... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T20:13+0300
2026-11-11T20:13+0300
технологии
финансы
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875130731.jpg?1794417192
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Монополия платформ абсолютно не вечна, а внедрение персональных искусственных интеллектов и агентов радикально изменит бизнес-модели, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Агентная экономика убивает интерфейсы, а интерфейс – это главное оружие платформы. Сегодня платформа – это экран. Лента, витрины, поисковая строка, вот это все алгоритмы, которые способны удержать внимание человека. Все это убивается ИИ-агентами, которые не интересуются ни витриной, ни пролистыванием ленты, предложений", - сказал он на сессии в рамках Дня платформенной экономики. Греф добавил, что платформы, которые построены вокруг человеческого внимания, проиграют платформе, которая будет построена вокруг машиночитаемого качества интерфейсов. По его мнению, монополия платформ "абсолютно не вечна", ее "убьет" не антимонопольное регулирование, не государство, а интероперабельность агентов. "Появится новый слой так называемых агентных агрегаторов, протоколов взаимодействия между агентами, и, конечно, государство рано или поздно все равно построит систему интероперабельности агентов", - считает Греф. "Поменяется радикальная бизнес-модель маркетплейсов. И новая бизнес-модель уйдет от комиссии, которая сегодня питает маркетплейсы... Единственной платой будет плата за результат. Платформа может быть только торговцем точности, доверия, профессионализма и скорости решения проблем человека", - считает Греф. Глава Сбербанка считает, что произойдет "инверсия власти" - власть платформ превратится во власть потребителя, во власть человека. "Конкуренцию платформе составят не другие платформы, а персональные агенты самих пользователей. Самый неожиданный конкурент для всех платформ, это, конечно же, ИИ-агент на стороне человека. У каждого человека будет свой умный помощник, который знает его предпочтения, знает его возможности в части трат, то есть его бюджет, знает его историю и цели", - подытожил он.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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технологии, финансы, герман греф, сбербанк
Технологии, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
20:13 11.11.2026
 
Греф рассказал, как изменятся бизнес-модели из-за внедрения ИИ

Греф: внедрение персональных ИИ-агентов радикально изменит бизнес-модели

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Монополия платформ абсолютно не вечна, а внедрение персональных искусственных интеллектов и агентов радикально изменит бизнес-модели, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Агентная экономика убивает интерфейсы, а интерфейс – это главное оружие платформы. Сегодня платформа – это экран. Лента, витрины, поисковая строка, вот это все алгоритмы, которые способны удержать внимание человека. Все это убивается ИИ-агентами, которые не интересуются ни витриной, ни пролистыванием ленты, предложений", - сказал он на сессии в рамках Дня платформенной экономики.
Греф добавил, что платформы, которые построены вокруг человеческого внимания, проиграют платформе, которая будет построена вокруг машиночитаемого качества интерфейсов.
По его мнению, монополия платформ "абсолютно не вечна", ее "убьет" не антимонопольное регулирование, не государство, а интероперабельность агентов.
"Появится новый слой так называемых агентных агрегаторов, протоколов взаимодействия между агентами, и, конечно, государство рано или поздно все равно построит систему интероперабельности агентов", - считает Греф.
"Поменяется радикальная бизнес-модель маркетплейсов. И новая бизнес-модель уйдет от комиссии, которая сегодня питает маркетплейсы... Единственной платой будет плата за результат. Платформа может быть только торговцем точности, доверия, профессионализма и скорости решения проблем человека", - считает Греф.
Глава Сбербанка считает, что произойдет "инверсия власти" - власть платформ превратится во власть потребителя, во власть человека.
"Конкуренцию платформе составят не другие платформы, а персональные агенты самих пользователей. Самый неожиданный конкурент для всех платформ, это, конечно же, ИИ-агент на стороне человека. У каждого человека будет свой умный помощник, который знает его предпочтения, знает его возможности в части трат, то есть его бюджет, знает его историю и цели", - подытожил он.
 
ТехнологииФинансыГерман ГрефСбербанк
 
 
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