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Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Григоренко в зампреды правления

Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Григоренко в зампреды правления - 11.11.2026, ПРАЙМ

Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Григоренко в зампреды правления

Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления и его избрание в состав правления, сообщает банк. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T19:21+0300

2026-11-11T19:21+0300

2026-11-11T19:21+0300

банки

финансы

дмитрий григоренко

сбербанк

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления и его избрание в состав правления, сообщает банк. "Одобрить кандидатуру Григоренко Дмитрия Юрьевича, предложенную президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк", для назначения на должность заместителя председателя правления и избрания в состав правления ПАО "Сбербанк" в качестве члена правления ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

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банки, финансы, дмитрий григоренко, сбербанк