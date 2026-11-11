https://1prime.ru/20261111/grigorenko-875129713.html
Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Григоренко в зампреды правления
Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Григоренко в зампреды правления - 11.11.2026, ПРАЙМ
Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Григоренко в зампреды правления
Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления и его избрание в состав правления, сообщает банк. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:21+0300
2026-11-11T19:21+0300
2026-11-11T19:21+0300
банки
финансы
дмитрий григоренко
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875129713.jpg?1794414118
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления и его избрание в состав правления, сообщает банк. "Одобрить кандидатуру Григоренко Дмитрия Юрьевича, предложенную президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк", для назначения на должность заместителя председателя правления и избрания в состав правления ПАО "Сбербанк" в качестве члена правления ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, дмитрий григоренко, сбербанк
Банки, Финансы, Дмитрий Григоренко, Сбербанк
Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Григоренко в зампреды правления
Набсовет Сбербанка одобрил кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления