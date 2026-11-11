https://1prime.ru/20261111/helsinki-875093696.html
Два самолета из Египта и Турции приземлились в Хельсинки
Два самолета из Египта и Турции приземлились в Хельсинки - 11.11.2026, ПРАЙМ
Два самолета из Египта и Турции приземлились в Хельсинки
Два самолета, летевших из Египта и Турции в Россию, приземлялись в Хельсинки на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области и введенных ограничений в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T06:27+0300
2026-11-11T06:27+0300
2026-11-11T06:27+0300
бизнес
хельсинки
ленинградская область
санкт-петербург
аэропорт пулково
turkish airlines
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875093696.jpg?1794367620
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Два самолета, летевших из Египта и Турции в Россию, приземлялись в Хельсинки на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области и введенных ограничений в аэропорту "Пулково", сообщила береговая охрана Финского залива.
"Рейсы Turkish Airlines TK403 и AlMasria United Airlines UJ771, направлявшиеся в Санкт-Петербург, приземлились в аэропорту Хельсинки... на фоне временного закрытия аэропорта Санкт-Петербурга. После заправки оба самолета смогли продолжить свой путь", - говорится в сообщении береговой охраны в соцсети X.
Росавиация в ночь на среду сообщала о введении для безопасности временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково". Кроме того, в ведомстве из-за ограничений в ряде районов Ленинградской области сообщали и о возможных корректировках в расписании рейсов в калининградском аэропорту "Храброво".
хельсинки
ленинградская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, хельсинки, ленинградская область, санкт-петербург, аэропорт пулково, turkish airlines, росавиация
Бизнес, Хельсинки, Ленинградская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково, Turkish Airlines, Росавиация
Два самолета из Египта и Турции приземлились в Хельсинки
В Хельсинки приземлились два самолета, летевших из Египта и Турции в Россию
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Два самолета, летевших из Египта и Турции в Россию, приземлялись в Хельсинки на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области и введенных ограничений в аэропорту "Пулково", сообщила береговая охрана Финского залива.
"Рейсы Turkish Airlines TK403 и AlMasria United Airlines UJ771, направлявшиеся в Санкт-Петербург, приземлились в аэропорту Хельсинки... на фоне временного закрытия аэропорта Санкт-Петербурга. После заправки оба самолета смогли продолжить свой путь", - говорится в сообщении береговой охраны в соцсети X.
Росавиация в ночь на среду сообщала о введении для безопасности временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково". Кроме того, в ведомстве из-за ограничений в ряде районов Ленинградской области сообщали и о возможных корректировках в расписании рейсов в калининградском аэропорту "Храброво".