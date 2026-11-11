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Два самолета из Египта и Турции приземлились в Хельсинки

Два самолета из Египта и Турции приземлились в Хельсинки - 11.11.2026, ПРАЙМ

Два самолета из Египта и Турции приземлились в Хельсинки

Два самолета, летевших из Египта и Турции в Россию, приземлялись в Хельсинки на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области и введенных ограничений в... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T06:27+0300

2026-11-11T06:27+0300

2026-11-11T06:27+0300

бизнес

хельсинки

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санкт-петербург

аэропорт пулково

turkish airlines

росавиация

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Два самолета, летевших из Египта и Турции в Россию, приземлялись в Хельсинки на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области и введенных ограничений в аэропорту "Пулково", сообщила береговая охрана Финского залива. "Рейсы Turkish Airlines TK403 и AlMasria United Airlines UJ771, направлявшиеся в Санкт-Петербург, приземлились в аэропорту Хельсинки... на фоне временного закрытия аэропорта Санкт-Петербурга. После заправки оба самолета смогли продолжить свой путь", - говорится в сообщении береговой охраны в соцсети X. Росавиация в ночь на среду сообщала о введении для безопасности временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково". Кроме того, в ведомстве из-за ограничений в ряде районов Ленинградской области сообщали и о возможных корректировках в расписании рейсов в калининградском аэропорту "Храброво".

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бизнес, хельсинки, ленинградская область, санкт-петербург, аэропорт пулково, turkish airlines, росавиация