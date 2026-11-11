https://1prime.ru/20261111/husity-875136191.html

Хуситы нанесли удар по насосной станции нефтепровода в Саудовской Аравии

Хуситы нанесли удар по насосной станции нефтепровода в Саудовской Аравии - 11.11.2026, ПРАЙМ

Хуситы нанесли удар по насосной станции нефтепровода в Саудовской Аравии

Вооруженные силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар беспилотником по насосной станции нефтепровода в районе саудовского города Янбу на... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T23:30+0300

2026-11-11T23:30+0300

2026-11-11T23:30+0300

красное море

саудовская аравия

йемен

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875136191.jpg?1794429022

БЕЙРУТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар беспилотником по насосной станции нефтепровода в районе саудовского города Янбу на побережье Красного моря, заявил военный представитель движения Яхья Сариа. "Вооруженные силы Йемена атаковали насосную станцию номер 11 в районе Янбу с помощью беспилотника. Операция успешно достигла своей цели", - написано в заявлении Сариа. Представитель вооруженных сил хуситов также отверг заявления Саудовской Аравии о перехвате беспилотника в воздушном пространстве Мекки. По его словам, операции движения направлены против нефтяной инфраструктуры и военных баз королевства, а не исламских святынь. Ранее в среду Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. По его утверждению, ракеты также достигли поставленных целей. Янбу является одним из важнейших нефтяных центров Саудовской Аравии на побережье Красного моря. Здесь расположен конечный пункт стратегического нефтепровода "Восток - Запад", соединяющего нефтедобывающие районы на востоке королевства с экспортными терминалами Красного моря. Этот маршрут позволяет экспортировать саудовскую нефть в обход Ормузского пролива, судоходство через который оказалось серьезно ограничено на фоне военного конфликта США, Израиля и Ирана.

красное море

саудовская аравия

йемен

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

красное море, саудовская аравия, йемен