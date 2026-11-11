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Хуситы нанесли удар по насосной станции нефтепровода в Саудовской Аравии - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Хуситы нанесли удар по насосной станции нефтепровода в Саудовской Аравии
Хуситы нанесли удар по насосной станции нефтепровода в Саудовской Аравии - 11.11.2026, ПРАЙМ
Хуситы нанесли удар по насосной станции нефтепровода в Саудовской Аравии
Вооруженные силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар беспилотником по насосной станции нефтепровода в районе саудовского города Янбу на... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T23:30+0300
2026-11-11T23:30+0300
красное море
саудовская аравия
йемен
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875136191.jpg?1794429022
БЕЙРУТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар беспилотником по насосной станции нефтепровода в районе саудовского города Янбу на побережье Красного моря, заявил военный представитель движения Яхья Сариа. "Вооруженные силы Йемена атаковали насосную станцию номер 11 в районе Янбу с помощью беспилотника. Операция успешно достигла своей цели", - написано в заявлении Сариа. Представитель вооруженных сил хуситов также отверг заявления Саудовской Аравии о перехвате беспилотника в воздушном пространстве Мекки. По его словам, операции движения направлены против нефтяной инфраструктуры и военных баз королевства, а не исламских святынь. Ранее в среду Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. По его утверждению, ракеты также достигли поставленных целей. Янбу является одним из важнейших нефтяных центров Саудовской Аравии на побережье Красного моря. Здесь расположен конечный пункт стратегического нефтепровода "Восток - Запад", соединяющего нефтедобывающие районы на востоке королевства с экспортными терминалами Красного моря. Этот маршрут позволяет экспортировать саудовскую нефть в обход Ормузского пролива, судоходство через который оказалось серьезно ограничено на фоне военного конфликта США, Израиля и Ирана.
красное море
саудовская аравия
йемен
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красное море, саудовская аравия, йемен
Красное море, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЙЕМЕН
23:30 11.11.2026
 
Хуситы нанесли удар по насосной станции нефтепровода в Саудовской Аравии

Хуситы нанесли удар беспилотником по насосной станции нефтепровода в районе Янбу

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БЕЙРУТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар беспилотником по насосной станции нефтепровода в районе саудовского города Янбу на побережье Красного моря, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Вооруженные силы Йемена атаковали насосную станцию номер 11 в районе Янбу с помощью беспилотника. Операция успешно достигла своей цели", - написано в заявлении Сариа.
Представитель вооруженных сил хуситов также отверг заявления Саудовской Аравии о перехвате беспилотника в воздушном пространстве Мекки. По его словам, операции движения направлены против нефтяной инфраструктуры и военных баз королевства, а не исламских святынь.
Ранее в среду Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. По его утверждению, ракеты также достигли поставленных целей.
Янбу является одним из важнейших нефтяных центров Саудовской Аравии на побережье Красного моря. Здесь расположен конечный пункт стратегического нефтепровода "Восток - Запад", соединяющего нефтедобывающие районы на востоке королевства с экспортными терминалами Красного моря. Этот маршрут позволяет экспортировать саудовскую нефть в обход Ормузского пролива, судоходство через который оказалось серьезно ограничено на фоне военного конфликта США, Израиля и Ирана.
 
Красное мореСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЙЕМЕН
 
 
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