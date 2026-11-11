Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов
ICE: биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду вечером растут на 2%, почти достигнув отметки 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 979,1 доллара (-0,3%). Ценовой минимум на данный момент составляет 977,5 доллара (-0,4%), ценовой максимум - 1004,4 доллара (+2,3%). По состоянию на 22.02 мск показатель составлял 999,4 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 981,7 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 1005 долларов, что на 12% выше уровня сентября.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.