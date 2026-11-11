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Импорт российского СПГ в ЕС в январе-октябре вырос на 6,7%

Импорт российского СПГ в ЕС в январе-октябре вырос на 6,7% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Импорт российского СПГ в ЕС в январе-октябре вырос на 6,7%

Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе-октябре вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:42+0300

2026-11-11T13:42+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе-октябре вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17,4 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные аналитической компании Bruegel, которые изучило РИА Новости. Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. После этого они несколько снизились, но продолжали держаться на высоком уровне относительно прошлых лет, несмотря на то, что ЕС приступил к поэтапному отказу от поставок газа из России. В июле поставки СПГ перешли к резкому снижению, по итогам августа снизились до минимума в этом году - 682 миллиона кубометров. В сентябре вновь выросли - в 1,6 раза, до 1,088 миллиарда кубометров. При этом в октябре импорт российского газа в Европу снизился на 10,4% в месячном выражении и составил 975 миллиона кубометров. А в январе-октябре показатель составил 17,43 миллиарда кубометров, увеличившись на 6,7% в годовом выражении. Поставки СПГ из стран Ближнего Востока в октябре были нулевыми пятый месяц подряд на фоне приостановки производства в Катаре и продления периода действия форс-мажора до конца декабря 2026 года на поставки энергетической компанией QatarEnergy, а также на фоне перекрытия Ормузского пролива. В январе-октябре поставки упали в 4,4 раза, составив 2,601 миллиарда кубометров. Импорт из Америки (США и Тринидад и Тобаго) в октябре составил 8,7 миллиарда кубометров, показав рост на 7,8% в годовом выражении и на 16,6% в месячном выражении, а в январе-октябре - 73,9 миллиарда кубометров, увеличившись на 0,7% по сравнению с январем-октябрем прошлого года. Поставки из стран Африки в октябре составили 1,61 миллиарда кубометров, что на 17,1% ниже, чем в октябре прошлого года, и на 44% выше, чем в сентябре. В январе-октябре импорт снизился на 21,7%, до 13,53 миллиарда кубометров.

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газ, европа, ближний восток, катар, ес, qatarenergy