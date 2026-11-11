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Годовая инфляция в Германии по итогам октября замедлилась до 2,8%

Годовая инфляция в Германии по итогам октября замедлилась до 2,8% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии по итогам октября замедлилась до 2,8%

Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,8% с уровня в 3,3% месяцем ранее, следует из пресс-релиза... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:20+0300

2026-11-11T10:20+0300

2026-11-11T10:45+0300

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,8% с уровня в 3,3% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с предварительной оценкой.За октябрь индекс потребительских цен в Германии снизился на 0,2%, что также совпало с предварительным значением.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) замедлилась до 2,1% с 2,4%, как и демонстрировали предварительные данные.Цены отдельно на энергоносители замедлил рост до 12,2% с 14,9% месяцем ранее.Годовой рост цен на продовольствие, как и месяцем ранее, составил 0,4%. Цены на услуги выросли на 2,5%, на товары - увеличились на 3%.Индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательным данным, вырос на 2,8% в годовом выражении, а за октябрь - снизился на 0,1%, как и предполагала предварительная оценка.

германия

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мировая экономика, германия