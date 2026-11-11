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Недельная инфляция в России с 3 по 9 ноября составила 0,12%

Недельная инфляция в России с 3 по 9 ноября составила 0,12% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России с 3 по 9 ноября составила 0,12%

Недельная инфляция в России за период с 3 по 9 ноября составила 0,12% после дефляции в 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,33%, сообщил в среду | 11.11.2026, ПРАЙМ

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2026-11-11T21:12+0300

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инфляция

инфляция в россии

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России за период с 3 по 9 ноября составила 0,12% после дефляции в 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,33%, сообщил в среду Росстат. "За период с 3 по 9 ноября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала месяца - 100,11%, с начала года - 106,33%", - говорится в публикации статистического ведомства. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем выросли на 1,6%. В частности, огурцы подорожали на 9,4%, помидоры - на 3,7%, капуста - на 1,3%, морковь - на 0,9%, лук - на 0,7%, бананы - на 0,5%, свекла - на 0,3%, картофель - на 0,1%. Снизились цены на яблоки - на 1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 3 по 9 ноября подорожали: мясо кур и яйца - на 1%, молоко (ультрапастеризованное) и гречка - на 0,5%, мясные консервы для детского питания, рыба, сыры, рис - на 0,4%, свинина, сосиски, сардельки, молоко (пастеризованное), сливочное масло, сметана, творог и вермишель - на 0,3%, кефир, мука, ржаной и пшеничный хлеб, пшено и соль - на 0,2%, говядина, вареные, полукопченые и варено-копченые колбасы, макаронные изделия, чай - на 0,1%. Подешевели сахар-песок - на 0,9%, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания - на 0,4% и 0,2% соответственно, а также - маргарин (на 0,1%). Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 3 по 9 ноября подорожали зубные пасты и туалетная бумага - на 0,4%, гигиенические прокладки и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, пеленки для новорожденных, стиральные порошки, туалетное мыло и спички - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%. Смартфоны за отчетный период подорожали на 0,8%, электропылесосы - на 0,5%, а телевизоры подешевели - на 0,6%. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили остались без изменений. Бензин подешевел на 0,8%, при этом дизельное топливо подорожало - на 0,3%. Росстат за период с 3 по 9 ноября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, корвалол подорожал на 0,7%, анальгин - на 0,6%, левомеколь - на 0,4%, пенталгин - на 0,2%, нимесулид и римантадин - на 0,1%. Снизились цены на валидол (-0,3%), ренгалин (-0,2%) и нафазолин (-0,1%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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