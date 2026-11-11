https://1prime.ru/20261111/inflyatsiya-875133131.html

Инфляция в России на 9 ноября составила 6,98% в годовом выражении

Инфляция в России на 9 ноября составила 6,98% в годовом выражении - 11.11.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 9 ноября составила 6,98% в годовом выражении

Инфляция в России на 9 ноября составила 6,98% в годовом выражении против 6,95% на 2 ноября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:32+0300

2026-11-11T21:32+0300

2026-11-11T21:32+0300

россия

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875133131.jpg?1794421937

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 9 ноября составила 6,98% в годовом выражении против 6,95% на 2 ноября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе отмечается, что инфляция в годовом выражении на 9 ноября может быть уточнена с учетом выхода в пятницу, 13 ноября, отчетных данных Росстата за октябрь. По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 3 по 9 ноября выросли на 0,34%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,6%, а остальные продукты питания – на 0,22%. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,05%.

https://1prime.ru/20261111/inflyatsiya-875132609.html

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россия, росстат