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Активы на два миллиарда евро разыскивают в рамках проекта Интерпола - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Активы на два миллиарда евро разыскивают в рамках проекта Интерпола
Активы на два миллиарда евро разыскивают в рамках проекта Интерпола - 11.11.2026, ПРАЙМ
Активы на два миллиарда евро разыскивают в рамках проекта Интерпола
В проекте по тестированию "серебряного" уведомления Интерпола, предназначенного для розыска преступных активов, участвуют 82 страны, разыскиваются активы на 2... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:53+0300
2026-11-11T12:53+0300
интерпол
мвд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В проекте по тестированию "серебряного" уведомления Интерпола, предназначенного для розыска преступных активов, участвуют 82 страны, разыскиваются активы на 2 миллиарда евро, сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев. Он отметил, что сейчас Интерпол тестирует "серебряное" уведомление, предназначенное для укрепления международного взаимодействия в розыске и идентификации преступных активов, в том числе тех, которые могут использоваться для финансирования терроризма. "В его основу заложены в том числе наработки российских правоохранительных органов. В проекте в настоящий момент участвуют 82 страны и разыскиваются активы приблизительно на 2 миллиарда евро", - сказал он на сессии "Международный терроризм как угроза коллективной безопасности: новые вызовы и меры противодействия" в рамках международного форума обеспечения коллективной безопасности. Калачев добавил, что базы данных Интерпола "содержат сведения о более чем 130 тысячах лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, а также биометрические данные более чем 665 тысяч лиц, причастных к изготовлению самодельных взрывных устройств".
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192
40
192
40
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5
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интерпол, мвд
Интерпол, МВД
12:53 11.11.2026
 
Активы на два миллиарда евро разыскивают в рамках проекта Интерпола

Преступные активы на два миллиарда евро разыскивают в рамках нового проекта Интерпола

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В проекте по тестированию "серебряного" уведомления Интерпола, предназначенного для розыска преступных активов, участвуют 82 страны, разыскиваются активы на 2 миллиарда евро, сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев.
Он отметил, что сейчас Интерпол тестирует "серебряное" уведомление, предназначенное для укрепления международного взаимодействия в розыске и идентификации преступных активов, в том числе тех, которые могут использоваться для финансирования терроризма.
"В его основу заложены в том числе наработки российских правоохранительных органов. В проекте в настоящий момент участвуют 82 страны и разыскиваются активы приблизительно на 2 миллиарда евро", - сказал он на сессии "Международный терроризм как угроза коллективной безопасности: новые вызовы и меры противодействия" в рамках международного форума обеспечения коллективной безопасности.
Калачев добавил, что базы данных Интерпола "содержат сведения о более чем 130 тысячах лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, а также биометрические данные более чем 665 тысяч лиц, причастных к изготовлению самодельных взрывных устройств".
 
ИнтерполМВД
 
 
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