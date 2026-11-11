https://1prime.ru/20261111/interpol-875109091.html

Активы на два миллиарда евро разыскивают в рамках проекта Интерпола

Активы на два миллиарда евро разыскивают в рамках проекта Интерпола - 11.11.2026, ПРАЙМ

Активы на два миллиарда евро разыскивают в рамках проекта Интерпола

В проекте по тестированию "серебряного" уведомления Интерпола, предназначенного для розыска преступных активов, участвуют 82 страны, разыскиваются активы на 2... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:53+0300

2026-11-11T12:53+0300

2026-11-11T12:53+0300

интерпол

мвд

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В проекте по тестированию "серебряного" уведомления Интерпола, предназначенного для розыска преступных активов, участвуют 82 страны, разыскиваются активы на 2 миллиарда евро, сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев. Он отметил, что сейчас Интерпол тестирует "серебряное" уведомление, предназначенное для укрепления международного взаимодействия в розыске и идентификации преступных активов, в том числе тех, которые могут использоваться для финансирования терроризма. "В его основу заложены в том числе наработки российских правоохранительных органов. В проекте в настоящий момент участвуют 82 страны и разыскиваются активы приблизительно на 2 миллиарда евро", - сказал он на сессии "Международный терроризм как угроза коллективной безопасности: новые вызовы и меры противодействия" в рамках международного форума обеспечения коллективной безопасности. Калачев добавил, что базы данных Интерпола "содержат сведения о более чем 130 тысячах лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, а также биометрические данные более чем 665 тысяч лиц, причастных к изготовлению самодельных взрывных устройств".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

интерпол, мвд