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"Яндекс" отметил значительный годовой рост доли рыночных программ ипотеки - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" отметил значительный годовой рост доли рыночных программ ипотеки
"Яндекс" отметил значительный годовой рост доли рыночных программ ипотеки - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" отметил значительный годовой рост доли рыночных программ ипотеки
Доля рыночных программ ипотеки, с помощью которых пользователи "Яндекс Недвижимости" собираются покупать квартиры в новостройках, выросла за последний год на... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:37+0300
2026-11-11T09:37+0300
недвижимость
бизнес
россия
яндекс недвижимость
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля рыночных программ ипотеки, с помощью которых пользователи "Яндекс Недвижимости" собираются покупать квартиры в новостройках, выросла за последний год на 20,2 процентного пункта – до 69,6%, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса. "В октябре 2026 года на рыночные программы приходилось 69,6% ипотечных запросов на подбор новостроек против 49,4% годом ранее. За год доля выросла на 20,2 процентного пункта. За год число запросов на подбор новостроек, в которых покупатели рассматривали ипотеку, сократилось на 14,1%. При этом запросов с рыночной ипотекой стало на 21,1% больше", - рассказал представитель сервиса. Он уточнил, что после роста с 53,6% в январе до 65,4% в июле доля рыночных программ, указанных как способ оплаты квартиры в заявках пользователей, снизилась до 63,8% в сентябре, а в октябре достигла максимума за изученный период. Доля семейной ипотеки среди ипотечных запросов составляла 41,6% в январе, 32,2% в сентябре и 25,7% в октябре. По статистике площадки, чаще всего рыночную ипотеку в октябре рассматривали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 77,1% ипотечных запросов. На втором и третьем местах – Екатеринбург и Свердловская область (74,4%), Пермь и Пермский край (72,5%). В Москве и Московской области показатель составил 69,9%. Медианный бюджет ожидаемой покупки в октябрьских запросах с рыночной ипотекой в городах-миллионниках и прилегающих локациях составил 8,6 миллиона рублей. В региональном разрезе выше всего он в Москве и Подмосковье – 12 миллионов рублей. Далее следуют Казань и Татарстан (10 миллионов рублей), Петербург и Ленинградская область (9 миллионов рублей), добавил представитель "Яндекс Недвижимости".
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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недвижимость, бизнес, россия, яндекс недвижимость
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Яндекс Недвижимость
09:37 11.11.2026
 
"Яндекс" отметил значительный годовой рост доли рыночных программ ипотеки

"Яндекс Недвижимость": доля рыночных программ ипотеки выросла за год до 69,6%

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля рыночных программ ипотеки, с помощью которых пользователи "Яндекс Недвижимости" собираются покупать квартиры в новостройках, выросла за последний год на 20,2 процентного пункта – до 69,6%, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса.
"В октябре 2026 года на рыночные программы приходилось 69,6% ипотечных запросов на подбор новостроек против 49,4% годом ранее. За год доля выросла на 20,2 процентного пункта. За год число запросов на подбор новостроек, в которых покупатели рассматривали ипотеку, сократилось на 14,1%. При этом запросов с рыночной ипотекой стало на 21,1% больше", - рассказал представитель сервиса.
Он уточнил, что после роста с 53,6% в январе до 65,4% в июле доля рыночных программ, указанных как способ оплаты квартиры в заявках пользователей, снизилась до 63,8% в сентябре, а в октябре достигла максимума за изученный период. Доля семейной ипотеки среди ипотечных запросов составляла 41,6% в январе, 32,2% в сентябре и 25,7% в октябре.
По статистике площадки, чаще всего рыночную ипотеку в октябре рассматривали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 77,1% ипотечных запросов. На втором и третьем местах – Екатеринбург и Свердловская область (74,4%), Пермь и Пермский край (72,5%). В Москве и Московской области показатель составил 69,9%.
Медианный бюджет ожидаемой покупки в октябрьских запросах с рыночной ипотекой в городах-миллионниках и прилегающих локациях составил 8,6 миллиона рублей. В региональном разрезе выше всего он в Москве и Подмосковье – 12 миллионов рублей. Далее следуют Казань и Татарстан (10 миллионов рублей), Петербург и Ленинградская область (9 миллионов рублей), добавил представитель "Яндекс Недвижимости".
 
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