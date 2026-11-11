https://1prime.ru/20261111/ipoteka-875097253.html

"Яндекс" отметил значительный годовой рост доли рыночных программ ипотеки

"Яндекс" отметил значительный годовой рост доли рыночных программ ипотеки - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" отметил значительный годовой рост доли рыночных программ ипотеки

Доля рыночных программ ипотеки, с помощью которых пользователи "Яндекс Недвижимости" собираются покупать квартиры в новостройках, выросла за последний год на... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:37+0300

2026-11-11T09:37+0300

2026-11-11T09:37+0300

недвижимость

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Доля рыночных программ ипотеки, с помощью которых пользователи "Яндекс Недвижимости" собираются покупать квартиры в новостройках, выросла за последний год на 20,2 процентного пункта – до 69,6%, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса. "В октябре 2026 года на рыночные программы приходилось 69,6% ипотечных запросов на подбор новостроек против 49,4% годом ранее. За год доля выросла на 20,2 процентного пункта. За год число запросов на подбор новостроек, в которых покупатели рассматривали ипотеку, сократилось на 14,1%. При этом запросов с рыночной ипотекой стало на 21,1% больше", - рассказал представитель сервиса. Он уточнил, что после роста с 53,6% в январе до 65,4% в июле доля рыночных программ, указанных как способ оплаты квартиры в заявках пользователей, снизилась до 63,8% в сентябре, а в октябре достигла максимума за изученный период. Доля семейной ипотеки среди ипотечных запросов составляла 41,6% в январе, 32,2% в сентябре и 25,7% в октябре. По статистике площадки, чаще всего рыночную ипотеку в октябре рассматривали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 77,1% ипотечных запросов. На втором и третьем местах – Екатеринбург и Свердловская область (74,4%), Пермь и Пермский край (72,5%). В Москве и Московской области показатель составил 69,9%. Медианный бюджет ожидаемой покупки в октябрьских запросах с рыночной ипотекой в городах-миллионниках и прилегающих локациях составил 8,6 миллиона рублей. В региональном разрезе выше всего он в Москве и Подмосковье – 12 миллионов рублей. Далее следуют Казань и Татарстан (10 миллионов рублей), Петербург и Ленинградская область (9 миллионов рублей), добавил представитель "Яндекс Недвижимости".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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