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Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран
Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран - 11.11.2026, ПРАЙМ
Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран
Тегеран уведомил Москву, что обогащенные ядерные материалы останутся на территории Ирана и будут использоваться исключительно иранской стороной, заявил... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:57+0300
2026-11-11T12:57+0300
россия
иран
ядерные материалы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875109757.jpg?1794391076
БЕЙРУТ, 11 ноя — ПРАЙМ. Тегеран уведомил Москву, что обогащенные ядерные материалы останутся на территории Ирана и будут использоваться исключительно иранской стороной, заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen. "Мы сообщили нашим российским друзьям, что обогащенные материалы останутся в Иране, и мы будем использовать их самостоятельно", - цитирует телеканал слова Резаи. Глава совета подчеркнул, что Тегеран не намерен вывозить за пределы страны даже незначительную часть обогащенных ядерных материалов. "Мы не вывезем из Ирана ни единого атома обогащенных ядерных материалов", - сказал Резаи.
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россия, иран, ядерные материалы
РОССИЯ, ИРАН, Ядерные материалы
12:57 11.11.2026
 
Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран

Резаи: Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран

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БЕЙРУТ, 11 ноя — ПРАЙМ. Тегеран уведомил Москву, что обогащенные ядерные материалы останутся на территории Ирана и будут использоваться исключительно иранской стороной, заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen.
"Мы сообщили нашим российским друзьям, что обогащенные материалы останутся в Иране, и мы будем использовать их самостоятельно", - цитирует телеканал слова Резаи.
Глава совета подчеркнул, что Тегеран не намерен вывозить за пределы страны даже незначительную часть обогащенных ядерных материалов.
"Мы не вывезем из Ирана ни единого атома обогащенных ядерных материалов", - сказал Резаи.
 
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