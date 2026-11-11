https://1prime.ru/20261111/iran-875109757.html

Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран

Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран - 11.11.2026, ПРАЙМ

Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран

Тегеран уведомил Москву, что обогащенные ядерные материалы останутся на территории Ирана и будут использоваться исключительно иранской стороной, заявил... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:57+0300

2026-11-11T12:57+0300

2026-11-11T12:57+0300

россия

иран

ядерные материалы

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БЕЙРУТ, 11 ноя — ПРАЙМ. Тегеран уведомил Москву, что обогащенные ядерные материалы останутся на территории Ирана и будут использоваться исключительно иранской стороной, заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen. "Мы сообщили нашим российским друзьям, что обогащенные материалы останутся в Иране, и мы будем использовать их самостоятельно", - цитирует телеканал слова Резаи. Глава совета подчеркнул, что Тегеран не намерен вывозить за пределы страны даже незначительную часть обогащенных ядерных материалов. "Мы не вывезем из Ирана ни единого атома обогащенных ядерных материалов", - сказал Резаи.

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россия, иран, ядерные материалы