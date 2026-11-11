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В Иране заявили о рисках ограничения работы предприятий из-за дефицита газа - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В Иране заявили о рисках ограничения работы предприятий из-за дефицита газа
В Иране заявили о рисках ограничения работы предприятий из-за дефицита газа - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили о рисках ограничения работы предприятий из-за дефицита газа
Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах заявил о рисках ограничения работы предприятий, электростанций и введения для населения ограничений из-за... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T21:19+0300
2026-11-11T21:19+0300
газ
иран
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ТЕГЕРАН, 11 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах заявил о рисках ограничения работы предприятий, электростанций и введения для населения ограничений из-за дефицита газа. "Если мы не будем управлять ресурсами и потреблением, то будем вынуждены что-нибудь одно ограничить: обеспечение домохозяйств газом, работу электростанций и продолжение работы промышленных производств", - приводит его слова агентство ISNA. Вице-президент добавил, что оптимизация потребления газа со стороны населения может сильно помочь промышленности страны, которую не придется ставить на паузу, а людей оставлять без рабочих мест. В настоящий момент, по его словам, дефицит газа в стране составляет порядка 530 миллионов кубометров газа в день. В прошлом году, отметил Гаэм-Панах, он составлял 300 миллионов, однако из-за военных действий вырос на 230 миллионов. "На пике холодных дней мы потребляем порядка 900 миллионов кубометров газа, из которых порядка 650 миллионов приходится на домохозяйства, торговлю и небольшие промышленные предприятия, порядка 300 миллионов кубометров потребляется на электростанциях и в промышленности", - отметил он. Дисбаланс в потреблении и производстве газа, который используется для обеспечения работы электростанций, также часто становится одной из причин отключения электричества в Иране в зимний период, когда потребление газа в домах растет.
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газ, иран
Газ, ИРАН
21:19 11.11.2026
 
В Иране заявили о рисках ограничения работы предприятий из-за дефицита газа

Вице-президент Ирана Гаэм-Панах заявил о рисках введения ограничений из-за дефицита газа

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ТЕГЕРАН, 11 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах заявил о рисках ограничения работы предприятий, электростанций и введения для населения ограничений из-за дефицита газа.
"Если мы не будем управлять ресурсами и потреблением, то будем вынуждены что-нибудь одно ограничить: обеспечение домохозяйств газом, работу электростанций и продолжение работы промышленных производств", - приводит его слова агентство ISNA.
Вице-президент добавил, что оптимизация потребления газа со стороны населения может сильно помочь промышленности страны, которую не придется ставить на паузу, а людей оставлять без рабочих мест.
В настоящий момент, по его словам, дефицит газа в стране составляет порядка 530 миллионов кубометров газа в день. В прошлом году, отметил Гаэм-Панах, он составлял 300 миллионов, однако из-за военных действий вырос на 230 миллионов.
"На пике холодных дней мы потребляем порядка 900 миллионов кубометров газа, из которых порядка 650 миллионов приходится на домохозяйства, торговлю и небольшие промышленные предприятия, порядка 300 миллионов кубометров потребляется на электростанциях и в промышленности", - отметил он.
Дисбаланс в потреблении и производстве газа, который используется для обеспечения работы электростанций, также часто становится одной из причин отключения электричества в Иране в зимний период, когда потребление газа в домах растет.
 
ГазИРАН
 
 
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