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Иран и Оман достигли взаимопонимания по судоходству в Ормузском проливе

Иран и Оман достигли взаимопонимания по судоходству в Ормузском проливе - 11.11.2026, ПРАЙМ

Иран и Оман достигли взаимопонимания по судоходству в Ормузском проливе

Иран и Оман достигли взаимопонимания по вопросам судоходного маршрута и системы разделения движения судов в Ормузском проливе, заявил председатель парламента... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:29+0300

2026-11-11T21:29+0300

2026-11-11T21:29+0300

бизнес

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ормузский пролив

тегеран

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БЕЙРУТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Иран и Оман достигли взаимопонимания по вопросам судоходного маршрута и системы разделения движения судов в Ормузском проливе, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в интервью телеканалу Al Jazeera. "Мы достигли взаимопонимания с Оманом по вопросам судоходного маршрута и системы разделения движения судов в Ормузском проливе", - цитирует телеканал слова Галибафа. По его словам, режим судоходства через Ормузский пролив уже не вернется к тому, каким он был до начала войны. Соответствующие изменения, как отметил глава иранского парламента, являются частью договоренностей, предусмотренных семью условиями Тегерана, переданными США. Галибаф подчеркнул, что приоритетом Ирана остается достижение мира при условии принятия его требований. По его словам, Тегеран не заинтересован в продолжении войны, поскольку дальнейшие боевые действия нанесут ущерб безопасности и экономике государств региона. Судоходство через Ормузский пролив оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения остается значительно ниже довоенного уровня. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

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бизнес, россия, иран, ормузский пролив, тегеран