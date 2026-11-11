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Италия может прекратить поставки Украине ракет для ЗРК, пишут СМИ - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Италия может прекратить поставки Украине ракет для ЗРК, пишут СМИ
Италия может прекратить поставки Украине ракет для ЗРК, пишут СМИ - 11.11.2026, ПРАЙМ
Италия может прекратить поставки Украине ракет для ЗРК, пишут СМИ
Италия в рамках очередного пакета военной помощи Украине может поставить Киеву исключительно оборонительные вооружения, генераторы и комплектующие для ремонта... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:25+0300
2026-11-11T12:25+0300
италия
украина
оружие
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РИМ, 11 ноя - ПРАЙМ. Италия в рамках очередного пакета военной помощи Украине может поставить Киеву исключительно оборонительные вооружения, генераторы и комплектующие для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, при этом поставки ракет Aster для зенитных ракетных комплексов Samp-T могут прекратиться из-за истощения запасов, сообщила газета Sole 24 Ore. Согласно сообщению, запасы ракет Aster, которыми оснащены итало-французские батареи Samp-T, ранее переданные Киеву, фактически исчерпаны. "Ракеты Aster нам самим нужны", - заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, заявление которого приводится в статье. "В связи с этим нельзя исключать, что в скором времени, если не немедленно, Италия фактически приостановит поставки этих ракет, как это уже сделала Германия в отношении комплексов Patriot. Причины в данном случае, безусловно, связаны с необходимостью защитить национальную безопасность и не допустить истощения собственных запасов", - говорится в публикации. Как сообщила Repubblica, в состав нового, 13-го пакета помощи все-таки войдет батарея из десяти ракет Aster. Содержание поставок представил министр обороны Крозетто на заседании парламентского комитета по безопасности (Copasir). "Помимо генераторов для гражданского населения, главным предметом споров стала отправка ракет Aster, предназначенных для оснащения системы противовоздушной обороны Samp-T", - говорится в статье. В материале отмечается, что впервые пакет помощи предусматривает отдельное значительное финансовое ассигнование на приобретение новых вооружений, предназначенных непосредственно для Украины, а не передачу техники и вооружений, уже имеющихся в распоряжении итальянской армии. "Подтверждена поставка одной батареи Aster - всего десяти ракет. Больше поставлять не будут, чтобы избежать истощения запасов, по примеру Германии", - пишет Repubblica. Накануне итальянские СМИ сообщили, что партия вице-премьера и министра транспорта Италии Маттео Сальвини "Лига", которая входит в правящую коалицию, затягивает согласование нового пакета военной помощи Украине. Премьер-министр страны Джорджа Мелони объяснила задержку отъездом главы Минфина и представителя "Лиги" Джанкарло Джорджетти на встречу с европейскими коллегами в Брюссель, из-за которой он не мог подписать документ с новым пакетом.
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40
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италия, украина, оружие
ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ
12:25 11.11.2026
 
Италия может прекратить поставки Украине ракет для ЗРК, пишут СМИ

Sole 24 Ore: Италия может приостановить поставки Украине ракет Aster для ЗРК Samp-T

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РИМ, 11 ноя - ПРАЙМ. Италия в рамках очередного пакета военной помощи Украине может поставить Киеву исключительно оборонительные вооружения, генераторы и комплектующие для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, при этом поставки ракет Aster для зенитных ракетных комплексов Samp-T могут прекратиться из-за истощения запасов, сообщила газета Sole 24 Ore.
Согласно сообщению, запасы ракет Aster, которыми оснащены итало-французские батареи Samp-T, ранее переданные Киеву, фактически исчерпаны. "Ракеты Aster нам самим нужны", - заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, заявление которого приводится в статье.
"В связи с этим нельзя исключать, что в скором времени, если не немедленно, Италия фактически приостановит поставки этих ракет, как это уже сделала Германия в отношении комплексов Patriot. Причины в данном случае, безусловно, связаны с необходимостью защитить национальную безопасность и не допустить истощения собственных запасов", - говорится в публикации.
Как сообщила Repubblica, в состав нового, 13-го пакета помощи все-таки войдет батарея из десяти ракет Aster. Содержание поставок представил министр обороны Крозетто на заседании парламентского комитета по безопасности (Copasir). "Помимо генераторов для гражданского населения, главным предметом споров стала отправка ракет Aster, предназначенных для оснащения системы противовоздушной обороны Samp-T", - говорится в статье.
В материале отмечается, что впервые пакет помощи предусматривает отдельное значительное финансовое ассигнование на приобретение новых вооружений, предназначенных непосредственно для Украины, а не передачу техники и вооружений, уже имеющихся в распоряжении итальянской армии.
"Подтверждена поставка одной батареи Aster - всего десяти ракет. Больше поставлять не будут, чтобы избежать истощения запасов, по примеру Германии", - пишет Repubblica.
Накануне итальянские СМИ сообщили, что партия вице-премьера и министра транспорта Италии Маттео Сальвини "Лига", которая входит в правящую коалицию, затягивает согласование нового пакета военной помощи Украине. Премьер-министр страны Джорджа Мелони объяснила задержку отъездом главы Минфина и представителя "Лиги" Джанкарло Джорджетти на встречу с европейскими коллегами в Брюссель, из-за которой он не мог подписать документ с новым пакетом.
 
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